Лабковский рассказал, зачем на самом деле людям нужны ритуалы

Ритуалы занимают важную часть жизни, поскольку связаны с потребностями человеческой психики. Об этом психолог Михаил Лабковский рассказал в своем телеграм-канале.

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По словам специалиста, ритуалы помогают психике подготовиться к новым жизненным обстоятельствам, изменениям. После свадьбы два человека начинают жить вместе как муж и жена, это новый этап в отношениях. Свадьба и подготовка к ней позволяют свыкнуться с переменами.

Ритуалы также облегчают проживание негативных эмоций и боли. Такая функция, например, у похорон, поминок. Горевание делится на несколько стадий.

Лабковский отмечает, что потребность в бытовых ритуалах не связана с мистическим мышлением. Иногда люди придумывают себе привычки, чтобы легче было подготовиться к важному событию. Пример такой привычки — надевать «счастливую» рубашку на собеседование.