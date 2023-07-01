Что такое эмпатия и зачем ее развивать

Эмпатия — способность осознанно распознавать и считывать эмоции и чувства другого человека, понимать его внутреннее состояние. Эмпатия простыми словами — это когда мы проецируем на себя чувства и эмоции других людей. Эмпатия помогает нам грустить, злиться или радоваться вместе с другим человеком. это один из важнейших социальных навыков, который помогает нам лучше понимать окружающих и легче находить с ними общий язык.

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Эмпатия заложена от природы почти в любом человеке. Просто кто-то обладает высоким уровнем эмпатии, а кто-то низким. Яркий пример — мать и ребенок. У них особенная эмоциональная связь, поэтому мама и ребенок иногда очень остро реагируют на смену настроения друг друга. Если ребенку больно, то мама это чувствует, и наоборот. Если, например, мать испытывает чувство тревоги, грусти, страха, то и ребенок становится беспокойным.

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Эмпатию еще называют эмпатия Манучи — в честь своего открывателя, итальянского психолога Марко Манучи.

Человека, который способен распознавать эмоции других людей, называют эмпат.

Эмпатия и сочувствие

Хотя оба этих термина означают эмоциональный отклик на состояние другого человека, это не одно и то же. При сочувствии мы оцениваем ситуацию со своей позиции, не пропуская её через себя. Эмпатия же предполагает полное погружение в эмоцию другого человека, умение психологически поставить себя на его место. Сочувствие можно проявить формально, а эмпатию нет.

Как оценивают уровень эмпатии

Специалисты выделяют три уровня эмпатии.

Низкий. Человек не умеет переживать за других людей, он сосредоточен только на себе, он не испытывает никаких эмоций по отношению к чувствам других людей. Чаще всего люди с низким уровнем эмпатии одиноки и закрыты, они ведут себя отстраненно, а иногда и агрессивно. Все дело в том, что по-другому они не умеют. На это может быть много причин, но самая главная — их не научили родители или они видели только такой пример общения. При этом люди с низким уровнем эмпатии предпочитают точные формулировки и рациональные решения.

Средний. При среднем уровне эмпатии человек способен понимать другого, его чувства, эмоции, разделять их и при необходимости помочь. Большинство людей обладают средним уровнем эмпатии. Они способны понимать людей, принимать их, слышать, поддерживать, но без ущерба для себя и своей нервной системы.

Высокий. Людей с высоким уровнем эмпатии не так много. Такие люди могут уловить даже незначительные перемены в настроении собеседника и дать тот уровень поддержки, который действительно необходим в данный момент. Можно сказать, они понимают собеседника лучше, чем самого себя. Эмпаты общительны, быстро устанавливают контакт, эмоционально отзывчивы, не допускают конфликтов, всегда настроены на компромисс и достойно переносят критику.

Чтобы понять, каким уровнем эмпатии обладаете вы, можно пройти тест, созданный на основе теоретических представлений профессоров психологии Мехрабиана и Эпштейна.

Можно ли развивать эмпатию

Да, можно, но во взрослом возрасте это сделать куда сложнее. Мы учимся эмпатии с самого детства, наблюдая и общаясь с другими детьми и взрослыми, взаимодействуя с домашними животными.

Исследование эффективности обучения эмпатии показало, что взрослые действительно могут научиться быть более эмпатичными. Вот несколько способов:

Самый простой — читать больше художественной литературы, ведь в процессе вы учитесь понимать, что и почему чувствует персонаж и как это влияет на его поведение. Часто при чтении (или при просмотре фильмов) эмпатия проявляется сама собой, автоматически. Учитесь слушать и слышать своего собеседника. Часто мы общаемся с собеседником, но на самом деле не слышим его. Нас отвлекают собственные мысли, размышления. Нужно стараться не отвлекаться на посторонние дела при общении: убрать телефон, постоянно поддерживать зрительный контакт, не перебивать, задавать наводящие вопросы, дать высказаться до конца, не пытаться быстрее перескочить на другую тему разговора или начать говорить о себе. Нужно сделать так, чтобы человек понял, что вы действительно находитесь здесь, вы слушаете его и пытаетесь понять. Научитесь отзеркаливать эмоции другого человека. Выслушайте собеседника, а потом перескажите то, что он вам только что рассказал. При этом делайте акцент на его чувствах. Например, «я понимаю, что тебе сейчас тяжело, ты устал, вижу, как тебе тревожно» и т. д. Этот метод избавит вас от необходимости подбирать какие-то особенные слова, когда человеку нужна поддержка; Играйте в настольные и видеоигры. Настолки способны тренировать эмпатию. Например, игра «Имаджинариум» научит вас отслеживать ход мыслей других людей, а «Мафия» может научить распознавать ложь.

Ученые доказали, что видеоигры могут проверять наличие эмпатии, проведя эксперимент. Сначала в нём участвовала группа друзей: они погружали руки в ледяную воду, а потом оценивали свою боль. Выяснилось, что друзья оценивали свою боль как более сильную, но к их личной боли добавлялась та, которую ощущали близкие люди. Далее эксперимент повторился, но участники были не знакомы друг с другом. Им чужая боль была безразлична. Но когда учёные попросили участников эксперимента поиграть в видеоигры в течение 15 минут и повторили эксперимент с водой, то участники тоже начали «ощущать боль» других людей.

Общайтесь с «другими». Все мы любим собирать вокруг себя единомышленников — людей со схожими взглядами и мировоззрением, потому что так мы чувствуем себя более комфортно и безопасно. Но это замыливает взгляд, делает наше мышление туннельным, смотрящим только в одном направлении, и это неправильно. В таком случае становится сложнее понять и посочувствовать человеку, чьи взгляды отличаются от наших. Поставьте перед собой задачу хоть иногда общаться с теми, с кем бы вы по разным причинам не стали поддерживать отношения в обычной жизни.

Слишком большая эмпатия — проблема?

В ряде случаев — да. Чрезмерная эмпатия опасна для здоровья. Если постоянно вариться в негативных новостях от других людей, можно перегрузить свою нервную систему. Психолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Тим Боно отметил, что человек может перенимать состояние людей из своего окружения. И если вокруг полно депрессивных и тревожных людей, то мы неосознанно впитываем их негатив в себя. В конце концов наша собственная эмпатия может вогнать нас в пассивный стресс.

Нет ничего плохого в том, чтобы лишний раз посочувствовать человеку, но избыток переживаний за другого человека истощает собственную нервную систему.

Как привить эмпатию ребёнку

Примерно к 3–4 годам ребенок умеет реагировать и интуитивно считывать чувства и эмоции других людей, учиться сопереживать. Особенно ярко ребенок должен реагировать на состояние и настроение родителей. В таком возрасте в идеале ребенок четко понимает, если мама не в духе или если она чем-то расстроена.

Признаки того, что у ребенка развита эмпатия:

малышу жалко домашних животных, если они болеют;

ребенок сопереживает героям мультфильмов и детских книг, может загрустить или даже заплакать;

ребенок не эгоистичен, он может идти на компромисс, умеет договариваться, хорошо ладит с другими детьми, может делиться игрушками или уступить качели ребенку помладше.

Чтобы ребенок научился понимать и чувствовать людей, ему нужно помочь.

Не сдерживать эмоции. Взрослым необходимо открыто проявлять свои эмоции и при этом проговаривать их. Это показывает ребенку, что не нужно бояться или скрывать свои эмоции, а наоборот, выражать их открыто — это хорошо. Называя эмоции, взрослый помогает ребенку осознать и узнать названия эмоций. Например, мама может сказать ребенку: «Я очень рада, что ты есть у меня».

Обсуждайте эмоции ребенка вслух. Не забывайте интересоваться, что сейчас чувствует ребёнок. Особенно сложно распознавать свои собственные эмоции совсем маленьким детям, они не могут определить, грустно им или они злятся. Задача родителя — научить этому. Поэтому важно проговаривать эмоции, которые ощущает ребенок. «Ты сейчас злишься, потому что...», «Ты расстроился из-за...», «Тебя обидело то-то и то-то...». Когда ребенок начинает распознавать свои эмоции, ему будет легче распознавать и чужие.

Объясняйте ребенку, что другие люди тоже умеют чувствовать и переживать. Предлагайте ребенку пожалеть кого-то, кому сейчас плохо. Например, чужой ребенок на детской площадке упал, вы должны объяснить, что ему больно, акцентируйте на этом внимание, а потом предложите своему ребенку его утешить, развеселить.

Социализируйте ребенка. Чем больше он общается со сверстниками, тем больше будет развиваться его эмпатия. Особенно ускоряют эмоциональное и когнитивное развитие ребёнка коллективные игры. Коммуницируя с другими ребятами, ребёнок каждый раз испытывает множество новых эмоциональных переживаний — учится уступать, помогать, ставить себя на место другого человека.

Читайте книги и смотрите фильмы и мультфильмы вместе с ребёнком. Книги рассказывают о судьбах людей, вовлекают в переживания героев. Далее обсуждайте эмоции и действия героев книг и фильмов, задавайте вопросы ребёнку.

Пример употребления на «Секрете»

«Система в режиме реального времени на основе распознанных эмоций подсказывает оператору, надо ли следовать пользовательскому сценарию заказчика, или предлагает использовать специальный ситуационный скрипт. Например, проявить больше эмпатии при разговоре с данным абонентом».