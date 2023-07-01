Почему опасно дружить с бывшей женой своего мужа

Отношения с мужчиной, у которого за плечами есть брак, могут принести немало сложностей. Однако некоторым даже удается наладить с бывшей женой возлюбленного дружескую связь. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Андрея Зберовского, стоит ли общаться с бывшей второй половинкой супруга и чем это может быть опасно.

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По его словам, такую дружбу нельзя заводить ни при каких обстоятельствах, особенно если девушка стала «поводом» для расставания или развода своего мужчины и бывшей пассии.

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— В такой дружбе нет никакого большого смысла. Особенно если девушка была причиной расставания своего возлюбленного с бывшей девушкой или супругой. Можно поддерживать нейтральные отношения, если мужчина забирает на выходные или в отпуск ребенка от прошлого союза. Тогда нынешняя жена будет вынуждена взаимодействовать с бывшей партнершей по поводу детей. Но можно наладить лишь нейтральную женскую или материнскую коммуникацию по делу, — разъяснил Зберовский.

Специалист предупредил, что настоящую дружбу, чтобы вместе проводить время или разговаривать по душам, заводить не стоит. Бывшая возлюбленная вашего мужа даже бессознательно будет пытаться показать, что она лучше, чем вы.

— Любому из нас хочется считать себя самым лучшим, несравненным и уникальным. Бывшая жена захочет, чтобы экс-возлюбленный пожалел, что потерял ее. Она будет даже на бессознательном уровне пытаться выставить нынешнюю женщину своего бывшего в худшем свете. Например, будет зло подшучивать, указывать на недостатки, сравнивать с собой. Она захочет самоутвердиться за ваш счет, — отметил психолог.

Он подчеркнул: бывшая супруга может специально показывать

— Она будет пытаться досадить и бывшему и своей новой «подруге». Элемент соперничества и состязания будет обязательно присутствовать в такой дружбе, — считает специалист.

Эксперт заверил, что дружба с бывшей своего любимого будет вызывать негативные эмоции и расшатывать психику. Кроме того, новая подружка сможет манипулировать вашим мужчиной, если вы будете рассказывать ей подробности ваших отношений.

— Если вы будете искренне с ней делиться своими переживаниями или моментами из отношений с вашим партнером, она может сливать ему всю информацию. А в худшем случае — придумывать несуществующие факты и манипулировать вашим любимым мужчиной в своих целях, — предупредил Зберовский.