Универсальный ответ хейтерам: фраза, которую стоит запомнить

Тренер по дизайну голоса, речи, публичным выступлениям Седа Каспарова рассказала WomanHit.ru, как дать словесный отпор агрессии.

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Вряд ли найдется человек, который ни разу не сталкивался с хейтом. Стоит только решить сменить работу или сферу деятельности, открыть свой бизнес, рискнуть на перемены во внешности — будьте готовы к недоброжелательным комментариям и высказываниям. Так устроены люди. Тем более, когда все мы перешли в онлайн, высказывать свою точку зрения стало в разы проще. Тот, кто в лицо боялся сказать что-то агрессивное, с легкостью пишет негативные комментарии в интернете.

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Страх столкнуться с критикой и агрессией мешает людям решиться на перемены, начать что-то новое, вести блог, делиться экспертным мнением, выступать на публике. И главная проблема здесь — неумение давать отпор недоброжелателям. Обычно в таких ситуациях мы действуем сгоряча, а перед сном раз за разом прокручиваем в голове, что нужно было ответить по-другому. Разберемся, как делать это максимально экологично и без вреда для себя.

Кто вы — победитель или проигравший, покажет ваша реакция на негатив. Одни на хейт реагируют спокойно, не обращая внимания, другие же могут принять все близко к сердцу и напрочь лишиться желания заниматься чем-то дальше. Первая реакция на хамство обычно бурная, хочется или оправдаться, или наброситься на обидчика с кулаками. В этот момент лучше выдохнуть и подойти к вопросу с холодной головой.

Посмотрите, кто вас критикует

Столкнувшись с негативными комментариями или словами в свой адрес, для начала определите, кто вас хейтит. Люди из референтной группы — это эксперты, ваши коллеги, те, кто разбирается в теме и могут быть опытнее вас — они либо испытывают зависть, видя ваш рост, хотят успокоить свое эго и привлечь к себе внимание, либо сообщают вам действительно важную информацию, но в неправильной форме.

Проанализируйте, возможно в их сообщении и правда есть то, к чему вам стоит прислушаться. Критика от более опытных людей — ваша зона роста. Так вы поймете, что исправить, чтобы стать еще быстрее, выше и сильнее.

Есть и нереферентная группа — так называемые «диванные критики». Они вываливают свой негатив без всяких на то причин, просто потому что привыкли так жить. Это их внутренние проблемы — страхи, нереализованность, зависть — поэтому если вы получили порцию критики от человека, который ничего не понимает в теме, смело игнорируйте и идите дальше.

Подумайте о себе

Страх получить порцию критики может останавливать вас от развития. Представьте, из-за чьей-то злобной фразы вы рискуете отказаться от мечты и достижения целей, прожить не свою жизнь. Хейтер изольет свой негатив и пойдет дальше, а вы так и останетесь в точке «А».

Подумайте в первую очередь о себе. Да, отстоять себя, защитить и сохранить, не переходя в оправдания, сложно, но вполне возможно. Отстаивайте личные границы. Здесь можно сказать фразу: «Спасибо за ваше мнение, но я придерживаюсь другой точки зрения».

Не переходите в агрессию

Тот, кто пишет или говорит вам что-то негативное, ожидает от вас аналогичной реакции в ответ. Не идите у него на поводу и не давайте воли эмоциям. Спокойная реакция может обезоружить оппонента больше, чем спор на повышенных тонах. Отстаивайте свою точку зрения без агрессии в ответ, оперируя фактами, либо вовсе проигнорируйте, если не чувствуете в себе силы реагировать на хейт.

Используйте универсальную фразу

Заткнуть за пояс любого хейтера можно, используя прием из психологического айкидо. Он заключается в том, чтобы согласиться с критикой и затем продолжить свою точку зрения, добавив все необходимые аргументы. Такой подход поможет разоружить собеседника и представить достойный ответ.

Когда родители говорят вам: «Какая ипотека? Ты на потянешь!», а коллеги: «У тебя опыта мало, какое повышение, вон Катя работает 15 лет здесь, а ты-то куда?» Когда общество твердит: «Тебе уже поздно!», «Ты уже старый/толстый» и так далее. Сбить их с толку поможет конструкция «Да, и поэтому…»

- У тебя нет опыта, ничего не получится.

- Да, у меня мало опыта, и поэтому я обучаюсь на курсах, повышаю квалификацию, беру уроки у экспертов.

Конструкция «Да, и поэтому…» как бы говорит собеседнику: «Да, вы правы, я мог ошибиться или не учесть некоторые факторы. Однако, поэтому я бы хотел продолжить обсуждение, чтобы объяснить свою точку зрения более подробно…»

Независимо от того, как вы реагируете на хейт, помните, что каждый человек имеет право на свое мнение, и не все будут с вами согласны. Важно оставаться верным себе, придерживаться своих ценностей и не забывать, что негативные комментарии не определяют вашу ценность или достижения.