Португальский журналист: Роналду стал полезным идиотом диктатуры

Португальский журналист Энрике Рапозо раскритиковал нападающего Криштиану Роналду за переход в Саудовскую Аравию. Португалец выступает за «Аль-Наср».

«Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом диктатуры, одной из худших в мире, и открыл дверь для других игроков, чтобы они также стали полезными идиотами диктатуры, пытающейся узаконить себя.

Немного грустно видеть, как футболисты, которые являются звёздами, символами и образцами для подражания для наших детей не только в Европе, но и во всём мире, превращаются в полезных идиотов диктатуры», — приводит слова Рапозо A Bola.