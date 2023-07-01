Почему люди заедают стресс и как перестать это делать

Многие из нас не умеют экологично проживать стрессовые ситуации и оставаться в контакте со своим телом, чувствами и эмоциями. Тогда мы начинаем прибегать к помощи внешних способов расслабления. Кто-то употребляет алкоголь, а другие совершают необдуманные покупки или начинают усиленно есть. Психолог-консультант Ольга Кошут рассказала "Рамблеру", как распознать эмоциональный голод, отличить его от реального и перестать заедать стресс.

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Наше тело реагирует инстинктивно на любые стрессовые факторы. Мы можем попытаться спрятаться или приготовиться к нападению. Именно так работают знакомые многим "бей, беги или замри", которые показывают рефлекторную реакцию тела во время стресса. К сожалению, мы не умеем правильно распознавать ни такие достаточно яркие различия, ни более тонкие оттенки наших потребностей. А вместо того, чтобы прислушаться к себе и понять, что хочет получить наша нервная система и тело, большинство из нас используют знакомые средства получения удовольствия.

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Почему люди "заедают" стресс

Многие предпочитают снизить уровень тревожности с помощью еды. Для кого-то это один из самых простых способов почувствовать спокойствие. Человек совершает привычные действия во время приготовления пищи, ищет себе занятие, чтобы не оставаться наедине с негативными мыслями - все это приводит его на кухню.

Также пища имеет свойство заземлять, а оно дает человеку опору. Это именно то, что необходимо во время стресса. Мы хотим почувствовать устойчивость. Более того, пища помогает вернуться в тело. Во многих случаях, во время стрессовых ситуаций, человек тратит все свои силы и время на переживания и обдумывания. А пища помогает найти баланс и избежать информационного перегруза. Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии

Как научиться отличать эмоциональный голод от реального

Нужно научиться слушать себя. В этом весь секрет. Задавайте себе такие вопросы:

Какое у меня эмоциональное состояние на данный момент?

Как я себя чувствую?

Чего хочет мое тело?

Спрашивайте себя об этом несколько раз в день и вскоре вам станет легче понимать реальные потребности своего тела и отличать их от сиюминутного желания достигнуть эмоционального удовлетворения. При этом необходимо точно знать, что ваше тело чувствует при реальном голоде и насыщении. Это поможет понимать, когда еда нужна для поддержания сил и здоровья организма, а не для удовлетворения эмоционального голода. Для этого нужно прислушаться к своему состоянию после еды. Пища утоляет физический голод, а эмоциональный лишь притупляется. Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии

Как перестать заедать стресс

Нужно вернуть себе контакт с телом. Для этого, научитесь слышать его реальные потребности. Например, научитесь чувствовать, когда вам холодно, но до того, как совсем замерзли. Или в кафе спрашивайте себя: а что мне действительно сейчас хотелось бы съесть? Эти мельчайшие детали помогут наладить общий контакт с телом, и с потребностью в приеме пищи в частности.

Перед едой всегда задавайте себе вопрос, какие состояния вы бы хотели получить. К вашему удивлению, в большинстве случаев это будет не сытость от еды. Постепенно вы научитесь отличать физический голод от потребности снять стресс.

Глубоко подышите животом перед едой, хотя бы три минуты. Это поможет вам успокоиться и замедлиться, если голод был эмоциональным. А если вы действительно хотите есть, то это поможет съесть лишь необходимое количество пищи для насыщения тела.

Ищите другие способы снять стресс и наладить эмоциональное состояние. Например, если вы хотите заземлиться, то попробуйте принять ванну с солью или сажать цветы. А после этих действий проверить себя еще раз на голод. Возможно он будет присутствовать, но уже не эмоциональный, а физический. Ищите интересные варианты занятий именно для вас. Это могут быть танцы, йога, рисование и многое другое.

Наладьте свое питание и более серьезно подойдите к этому вопросу. Частый голод может возникать, если вы пьете мало воды или ваш основной прием пищи несбалансированный. Также важно не отвлекаться на просмотр телевизора или общение в социальных сетях во время еды. Попробуйте сделать ваши приемы пищи своеобразными ритуалами без спешки и тревоги. Разгрузите свою голову и ни на что не отвлекайтесь. Это поможет избавиться от ассоциации, что еда может отвлечь от проблем, и станет приятной.

Как перестать испытывать чувство вины за эмоциональный голод

По словам эксперта, не нужно ругать себя, если вы понимаете, что еда стала способом избавления от тревоги и стресса. Чувство вины и критика лишь усугубят ваше нестабильное психоэмоциональное состояние. Скажите себе "спасибо", что поняли это и начните применять шаги, которые описаны выше в статье.

Кроме того, не стоит поворачиваться к самому себе спиной, если вас одолевают неприятные чувства и эмоции. Это нежелание принять и пережить самые разные, в том числе негативные состояния, провоцируют появление в теле неудовлетворенности. Именно ее мы часто ошибочно принимаем за голод. Дайте себе быть собой в любых ситуациях, разрешите себе злиться или грустить, и тело поблагодарит вас.