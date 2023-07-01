Почему люди заедают стресс и как перестать это делать
Многие из нас не умеют экологично проживать стрессовые ситуации и оставаться в контакте со своим телом, чувствами и эмоциями. Тогда мы начинаем прибегать к помощи внешних способов расслабления. Кто-то употребляет алкоголь, а другие совершают необдуманные покупки или начинают усиленно есть. Психолог-консультант Ольга Кошут рассказала "Рамблеру", как распознать эмоциональный голод, отличить его от реального и перестать заедать стресс.
Наше тело реагирует инстинктивно на любые стрессовые факторы. Мы можем попытаться спрятаться или приготовиться к нападению. Именно так работают знакомые многим "бей, беги или замри", которые показывают рефлекторную реакцию тела во время стресса. К сожалению, мы не умеем правильно распознавать ни такие достаточно яркие различия, ни более тонкие оттенки наших потребностей. А вместо того, чтобы прислушаться к себе и понять, что хочет получить наша нервная система и тело, большинство из нас используют знакомые средства получения удовольствия.
Почему люди "заедают" стресс
Многие предпочитают снизить уровень тревожности с помощью еды. Для кого-то это один из самых простых способов почувствовать спокойствие. Человек совершает привычные действия во время приготовления пищи, ищет себе занятие, чтобы не оставаться наедине с негативными мыслями - все это приводит его на кухню.
Также пища имеет свойство заземлять, а оно дает человеку опору. Это именно то, что необходимо во время стресса. Мы хотим почувствовать устойчивость. Более того, пища помогает вернуться в тело. Во многих случаях, во время стрессовых ситуаций, человек тратит все свои силы и время на переживания и обдумывания. А пища помогает найти баланс и избежать информационного перегруза.
Как научиться отличать эмоциональный голод от реального
Нужно научиться слушать себя. В этом весь секрет. Задавайте себе такие вопросы:
Какое у меня эмоциональное состояние на данный момент?
Как я себя чувствую?
Чего хочет мое тело?
Спрашивайте себя об этом несколько раз в день и вскоре вам станет легче понимать реальные потребности своего тела и отличать их от сиюминутного желания достигнуть эмоционального удовлетворения. При этом необходимо точно знать, что ваше тело чувствует при реальном голоде и насыщении. Это поможет понимать, когда еда нужна для поддержания сил и здоровья организма, а не для удовлетворения эмоционального голода. Для этого нужно прислушаться к своему состоянию после еды. Пища утоляет физический голод, а эмоциональный лишь притупляется.
Как перестать заедать стресс
- Нужно вернуть себе контакт с телом. Для этого, научитесь слышать его реальные потребности. Например, научитесь чувствовать, когда вам холодно, но до того, как совсем замерзли. Или в кафе спрашивайте себя: а что мне действительно сейчас хотелось бы съесть? Эти мельчайшие детали помогут наладить общий контакт с телом, и с потребностью в приеме пищи в частности.
- Перед едой всегда задавайте себе вопрос, какие состояния вы бы хотели получить. К вашему удивлению, в большинстве случаев это будет не сытость от еды. Постепенно вы научитесь отличать физический голод от потребности снять стресс.
- Глубоко подышите животом перед едой, хотя бы три минуты. Это поможет вам успокоиться и замедлиться, если голод был эмоциональным. А если вы действительно хотите есть, то это поможет съесть лишь необходимое количество пищи для насыщения тела.
- Ищите другие способы снять стресс и наладить эмоциональное состояние. Например, если вы хотите заземлиться, то попробуйте принять ванну с солью или сажать цветы. А после этих действий проверить себя еще раз на голод. Возможно он будет присутствовать, но уже не эмоциональный, а физический. Ищите интересные варианты занятий именно для вас. Это могут быть танцы, йога, рисование и многое другое.
- Наладьте свое питание и более серьезно подойдите к этому вопросу. Частый голод может возникать, если вы пьете мало воды или ваш основной прием пищи несбалансированный. Также важно не отвлекаться на просмотр телевизора или общение в социальных сетях во время еды. Попробуйте сделать ваши приемы пищи своеобразными ритуалами без спешки и тревоги. Разгрузите свою голову и ни на что не отвлекайтесь. Это поможет избавиться от ассоциации, что еда может отвлечь от проблем, и станет приятной.
Как перестать испытывать чувство вины за эмоциональный голод
По словам эксперта, не нужно ругать себя, если вы понимаете, что еда стала способом избавления от тревоги и стресса. Чувство вины и критика лишь усугубят ваше нестабильное психоэмоциональное состояние. Скажите себе "спасибо", что поняли это и начните применять шаги, которые описаны выше в статье.
Кроме того, не стоит поворачиваться к самому себе спиной, если вас одолевают неприятные чувства и эмоции. Это нежелание принять и пережить самые разные, в том числе негативные состояния, провоцируют появление в теле неудовлетворенности. Именно ее мы часто ошибочно принимаем за голод. Дайте себе быть собой в любых ситуациях, разрешите себе злиться или грустить, и тело поблагодарит вас.
Отмечу, что это нормально, если иногда во время тревоги вы начинаете есть больше, чем в обычные дни или хотите чуть больше сладкого. Но это состояние нужно контролировать и искать другие способы самопомощи во время стресса и напряжения. В этом вам помогут прогулки на свежем воздухе, дыхательные практики, медитации и навыки по установлению контакта со своим телом. Волноваться нужно лишь тогда, когда еда становится единственным способом расслабиться и снять напряжение. Если вам не помогают вышеописанные шаги, нужно получить консультацию у специалиста.