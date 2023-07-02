Как побороть в себе чувство страха и перейти к достижениям целей

Таня Василькова, эксперт по коммуникациям, психолог, автор комиксов и «Навигатор для родителей» и «Как прожить в браке без брака», — о 5 шагах на пути к себе

© WomanHit.ru

Первым шагом в преодолении чувства страха и достижении целей является осознание того, что страх — это естественное человеческое чувство, которое может помочь нам оценить риски и принимать грамотные решения. Бояться — это нормально! Нам всем бывает иногда страшно. Но для того, чтобы страх нам не мешал реализовывать свои мечты, нужно уметь с ним справляться.

Видео дня

1. Для начала необходимо определить, что именно нас пугает.

Чаще всего мы боимся провала, боимся быть непонятыми другими людьми, еще боимся получит негативную оценку своим каким-то своим поступкам и действиям. А еще мы часто боимся перемен. Когда вы поймете, что вызывает ваш страх, вы сможете проанализировать и представить, что случится, если изменения все-таки произойдут, как мы себя будем чувствовать. Что мы испытаем, если оставим все как есть и не будем меняться? Как сильно мы расстроимся, если вдруг наша идея не сработает, измениться ли от этого наша цель? Трудно ли нам будет пережить, если кто-то нас не поймет, не оценит, насколько нам важно это? Если разложить все по полочкам и представить самые разные исходы ситуаций, то становится уже не так страшно и можно начать предпринимать какие-то действия в сторону достижения своей цели.

2. Чтобы достичь цели, не нужно спешить.

Нужно действовать осмысленно и разработать план. Если двигаться к цели осознанными и небольшими шагами, будет уже не так страшно. Такой подход позволяет увидеть, что мы можем постепенно справиться с поставленными задачами и потихоньку добиваться успеха. С каждым новым шагом мы будем становиться смелее, побеждая свой страх.

3. Обязательно давайте себе возможность расслабиться.

Преодоление страха, как и достижение целей, требует от нас усилий, поэтому очень важно научиться отдыхать, переключаться и в то же время настраиваться на новые шаги в сторону своего развития. С этими задачами отлично справляются отдых, увлечения и, конечно же, различные методики снятия стресса: это и работа с телом — растяжка, массаж, медитация и осознанное дыхание. Все эти методики помогают расслабить тело, либо работают с ним на физическом уровне, либо с помощью глубокого дыхания. Расслабление помогает снять стресс и зарядиться новой энергией. Причем заниматься можно как в группе, таки и самостоятельно по видеоурокам.

4. Старайтесь поддерживать позитивный настрой.

Это укрепляет веру в собственные силы. Не забывайте, что каждый человек имеет право на ошибку и что ошибки являются необходимой частью процесса обучения и роста. В тоже время нужно уметь ценить и свои достижения — именно это помогает расти нашей самооценке и повышать уверенность в собственных силах.

5. Ищите поддержку среди своего окружения — друзей и близких.

Если вы чувствуете, что не можете справиться со своим страхом самостоятельно, обратитесь за поддержкой к друзьям, семье или профессиональному психологу. Иногда просто разговор с кем-то, кто вас поддерживает, может помочь вам преодолеть чувство страха, зарядиться позитивными эмоциями и начать двигаться вперед.