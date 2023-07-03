Врач рассказала, когда пора записаться к психиатру

Врач Нугаманова назвала повышенную раздражительность признаком того, что пора записаться к психиатру. По словам специалиста, обычно при резком изменении эмоционального состояния или возникновении личных проблем люди стремятся попасть на приём к психологу. Однако далеко не всегда именно он может помочь в конкретной ситуации, и человеку на самом деле нужен совсем другой врач. О тех, кому стоит подумать над походом к психиатру, написала «Газета.Ru».

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В чём разница между психологом, психиатром и психотерапевтом

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Психиатр реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Людмила Нугаманова перечислила 3 категории специалистов, которые на том или ином уровне помогают справиться с проблемами ментального характера.

Психолог. Главный инструмент его работы — разговорная терапия. Врач занимается корректированием личности, недостатков характера человека, помогает исправить некоторые поведенческие и эмоциональные реакции.

Психиатр. Этот специалист работает уже с явными и глубокими нарушениями психики и органическими поражениями мозга. Он лечит самые разные заболевания: от галлюцинаций, бреда и шизофрении до биполярного аффективного расстройства. Его основное оружие — медикаментозная терапия.

Психотерапевт. А это врач 2 в 1 — у него есть образование психиатра, но ещё он повышал квалификацию (или проходил переподготовку) в сфере психологии, поэтому он может как выписывать лекарства, так и проводить разговорную терапию.

Признаки того, что пора записаться к психиатру

По словам Людмилы Нугамановой, есть 5 ключевых признаков, по которым человек может понять, что психолог ему вряд ли поможет, а вот психиатр или психотерапевт могут выручить. Это:

повышенная раздражительность (когда бесит буквально всё окружающее);

сильная тревожность в течение суток;

резкие перепады настроения;

ухудшение памяти, концентрации и работоспособности;

бессонница, нарушения сна в течение месяца или больше.

Любой из признаков — повод записаться на консультацию. Нугаманова советует не геройствовать, так как некоторые проблемы можно решить только комплексной терапией. Просить помощи не стыдно, забота о психическом здоровье — вот что главное.

Беспричинная тревога: чем она опасна

Одна из самых распространённых ментальных проблем у современного человека — повышенная тревожность, которая появляется, можно сказать, на пустом месте.

Немногие при этом отправляются лечиться к психиатру или психотерапевту, а ведь постоянная тревога чревата появлением целой кучи побочек, среди которых:

головные боли;

проблемы с кожей;

расстройства ЖКТ;

повышение давления и многое другое.

Кроме того, постоянно тревожащемуся человеку сложно общаться с людьми, из-за чего его жизнь обрастает новыми страхами.