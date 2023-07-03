Как правильно реагировать на непрошеные советы

Некоторые люди любят раздавать непрошеные советы. Зачастую такие люди даже не готовы нести ответственность за свои рекомендации. Как действовать, если человек столкнулся с ненужными советами, «Вечерней Москве» рассказал психолог и коуч Александр Кичаев.

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По его мнению, многое зависит от авторитета человека, который дает совет.

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— Если советы раздают люди, вызывающее уважение и доверие, в этом случае можно прислушаться. Дальше — личное дело: принимать советы или не принимать. Но отнестись можно уважительно, — уверен Кичаев.

В случае если принимать советы не хочется, однако нужно сохранить с человеком хорошие отношения, можно ответить фразой: «Я вас услышал». Такая фраза исключительно дипломатическая, и вслед за ней необязательно выполнять то, что посоветовал человек, пояснил Кичаев.

Более сложная ситуация, когда между советчиком и его «жертвой» есть рабочие взаимоотношения, уверен собеседник «ВМ». Здесь все зависит от того, как в организации построены отношения между сотрудниками.

— Если руководитель дает советы, то это его прямая обязанность. Тут все зависит от корпоративного взаимодействия. Если это армия, то приказы не обсуждаются. Если это фирма с директивным стилем руководства, то там тоже все выполняется. При делегирующем стиле, где руководитель делегирует инициативу, можно обсуждать, спорить и так далее, — объяснил психолог.

В ситуациях, когда человек настаивает, чтобы его советы выполняли, все снова зависит от статуса. Если речь не идет о корпоративных взаимоотношениях, то можно предложить собеседнику взять ответственность за свои рекомендации, посоветовал коуч.

Аналогичный прием с большой долей вероятности сработает при непрошеных советах со стороны родственников, уверен Кичаев.