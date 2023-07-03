Три эффективных способа повысить самооценку

Проблема низкой самооценки сложная. Не существует техники, которая помогла бы резко ее повысить. Но если день за днем предпринимать определенные шаги, можно существенно улучшить отношение к себе. Рассказываем о том, как укрепить веру в собственные силы.

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Меняйте минус на плюс

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Полезнее учиться концентрироваться на своих достоинствах, чем копаться в недостатках. Об этом Москве 24 рассказала медицинский психолог, супервизор в области клинической психологии Елена Белецкая.

Возьмите за правило каждый день находить пять вещей, за которые можно себя похвалить. Например, приготовленный вкусный завтрак, выполненное задание на работе, чтение интересной книги. Все, что обычно воспринимается как должное, на самом деле требует усилий, и поэтому достойно похвалы.

Ведение дневника успехов позволит сделать достижения наглядными. В него нужно ежедневно записывать все позитивные изменения и удачные дела, посоветовала специалист.

В то же время людям с низкой самооценкой свойственно критично относиться не только к себе, но и к другим. Поэтому важно учиться хвалить еще и окружающих. Таким образом, лучше исключить из своей речи все негативные слова по отношению к себе и другим.

Работайте над собой

Низкая самооценка способна стать рычагом, который приблизит к успеху. Для этого нужно подумать, что именно не нравится в себе и как это можно изменить.

Вместе с тем не стоит сравниваться с другими. Следует определить, чего хотите достичь именно вы, и построить индивидуальный план развития.

Путь к большой цели всегда разбивайте на несколько маленьких задач, которые легко достижимы. Они будут опорными точками, которые позволят увидеть, что вы прекрасно справляетесь и шаг за шагом идете к успеху.

При этом полезно смотреть на свои достижения в прогрессии, то есть чего получится добиться за месяц, три, полгода. Так легче поверить, что все по плечу.

Формируйте круг поддержки

Поскольку самооценка часто опирается на мнение других, старайтесь исключать из круга общения тех, кто негативно к вам относится, посоветовала медицинский психолог Елена Белецкая. Это особенно необходимо, если навык игнорировать критику в свой адрес пока еще не отточен.