Психолог назвала пять причин, почему изменяют мужчины

Психолог Гусева: основной причиной мужских измен является инфантильность.

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Часто женщины оправдывают мужчин, которые им изменили. Таким образом психика пытается защититься от травмы осознания. Поэтому женщины начинают обвинять соперниц и искать множество причин, по которым им могли изменить, при этом зачастую игнорируя настоящие. Об этом «Газете.Ru» рассказала семейный и провокативный психолог Елена Гусева.

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По словам эксперта, одна из самых распространенных причин мужских измен – инфантильность, которую представители мужского пола часто называют «полигамность».

«Миф про полигамность очень удобен для инфантильных личностей, которые оправдывают этим свои измены. Психологически зрелому мужчине всегда достаточно одной женщины. И никакая полигамность или инстинкты – не оправдание», – констатировала психолог.

Вторая причина мужских измен – отсутствие развития партнерши. Часто молодые люди заглядываются на других женщин, когда они интереснее, чем их собственная. Поэтому расти личностно и профессионально необходимо всегда, ведь в противном случае можно попросту наскучить партнеру.

«Третья причина мужских измен – избегание партнершей сексуальной жизни или отказ ее разнообразить и проявить инициативу. Такое поведение женщины само подталкивает к измене. Ведь на самом деле мужчина достаточно ленив, чтобы пойти налево. Двойная жизнь – это постоянное напряжение, она требует больших энергозатрат. Так что, если мужчину все устраивает – он не будет искать секс на стороне», – сообщила Елена Гусева.

Еще одна причина мужских измен – игра женщины в роль заботливой мамы. Такие девушки читают партнерам нотации, следят за тем, что они едет, какую одежду носят, не нарушен ли у них сон. При этом, изменяя таким женщинам, мужчины не собираются их бросать, ведь они очень удобны.

«Часто такие заботливые мамы берут психологически незрелых мужчин на воспитание, которые с их помощью вырастают, матереют, привлекают более молодых женщин, изменяют с ними и вылетают из гнезда. А жена досадует, что столько сил и средств в него вложила, неблагодарного. Поэтому помните, что в отношениях оба должны быть на равных, а гиперопека к хорошему точно не приведет», – предостерегла эксперт.

Пятая причина мужских измен – подавление со стороны женщины. Это происходит, когда жена обесценивает мнение мужа, не считается с ним, подавляет его авторитет, высмеивает, критикует, оскорбляет.