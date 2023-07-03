6 ошибок при замужестве, о которых вы точно пожалеете

Всем, кто боится пополнить печальную статистику разводов, советуем учиться на чужом опыте. В списке — шесть критических ошибок, которые заставят брак трещать по швам.

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Воспитывать ребенка в одиночку

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Мама всегда играет в жизни младенца особую роль: в конце концов, долгие месяцы вы были неотделимы друг от друга, а если вы кормите ребенка грудью, регулярный тесный контакт обеспечен и после родов. Но это не значит, что отец не способен пеленать и купать малыша, читать сказки. Многие женщины берут заботу о ребенке на себя под благородным предлогом, однако в будущем это может привести к целому ряду проблем. Во-первых, супруг не сможет помочь вам с воспитанием, ведь у него не будет опыта. Во-вторых, подрастающее поколение не способно установить с папой эмоциональную связь, если он всего лишь мужчина, который приходит домой по вечерам и общается исключительно с мамой.

Манипулировать обидами

Вы старше пяти лет? Тогда пора научиться договариваться. Если муж ненароком глубоко задел ваши чувства, скажите, что вам надо перевести дух, перед тем как поговорить. Обида может быть реакцией, но не должна быть аргументом. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — спокойно выяснить отношения. Близость между супругами — это не только общая спальня, но и готовность доверительно общаться. Всегда будет лучше сказать «Твои слова меня задели и вот почему», чем «Я обиделась, не трогай меня». Демонстративная обида оттолкнет, а не станет способом добиться своего, тем более если вы включаете ее регулярно.

Вмешиваться в дела мужчины

Предположим, вы отправились в отпуск, который прошел ужасно, а все потому, что поездку впервые планировал ваш благоверный. Мог ли он предусмотреть все нюансы без соответствующего опыта? Едва ли. Есть два варианта развития событий: вы критикуете все, что видите, читаете мужу нотации и клянете его организаторские способности или воспринимаете происходящее с улыбкой, как забавное приключение, о котором можно часами рассказывать друзьям. Угадайте, кому придется организовывать следующую поездку, если вы выберете первый вариант. Будьте благосклонным союзником, а не всезнающей родительницей: позиция матери по отношению к супругу разрушает отношения.

Закатывать истерики

Не позволяйте эмоциям разрушать ваш брак. Эксцентричность может быть уместна на стадии страстного романа, но не должна задавать тон семейной жизни. Если вы позволяете себе бросить трубку и отключить телефон, отказаться от совместных планов, потому что вам не понравился смайл, который он использовал в переписке, или рыдать, обвиняя избранника в изменах, потому что он впервые задержался на работе, рано или поздно он перестанет вам сочувствовать и пытаться успокоить. Не потому, что больше не любит, а потому, что такие эпизоды стали новой нормой и он не воспринимает их всерьез.

Выдвигать ультиматумы

«Либо я, либо ...» — фраза-убийца отношений. Ведь такая формула абсурдна: отношения с вами предполагают доверие и взаимное уважение, а это требование демонстрирует обратное. То есть мужчина слышит следующее: «Я тебя ни во что не ставлю, но ты должен отказаться от того, что важно для тебя, ради меня». Ни один человек со здоровой самооценкой не пойдет на подобную сделку. И правильно сделает!

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