Что такое магическое мышление и как оно мешает нормально жить

Вера в ритуалы, карты желаний и марафоны богатства может привести в серьезным последствиям.

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Марафоны и карты желаний, волшебные медитации, курсы и тренинги — все инфопродукты обогатили десятки блогеров на миллионы рублей. Люди с магическим мышлением с радостью покупают очередной чек-лист, надеясь, что именно он изменит их жизнь.

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Что такое магическое мышление

По мнению исследователей, магическое мышление характеризуется верой в то, что некие ритуалы и образ мыслей может радикально поменять реальность. Так, шаман, исполняющий танец, верит, что его действия вызовут дождь и значительно увеличат урожай. Стоит ли говорить, что такие ритуалы на погоду повлияют вряд ли?

Однако множество людей уверены, что их везение или неудачи тесно связаны с мыслями или неправильными магическими действиями. Такой подход считается совершенно нормальным для детей от трех до пяти лет, но позже у человека должно постепенно формироваться критическое мышление.

Почему же взрослые люди продолжают верить в то, что карты желаний помогут им встретить подходящего партнера, а отпущенный в небо шарик волшебным образом заставит шефа поднять зарплату в несколько раз?

Специалисты считают, что на это есть две причины. Во-первых, человек хочет верить, что он способен контролировать любые события, даже те, которые совершенно от него не зависят в реальности. Это особенно свойственно тревожным людям, склонным к боязни за свою жизнь. Они создают иллюзию «всемогущества», следуя ритуалам и магическим действиям. Психика успокаивается и погружает человека в состояние безопасности, радостного ожидания.

Во-вторых, магическое мышление — избавление от ответственности. Иногда изменение жизни к лучшему требует серьезных усилий, а сделать ритуал, поблагодарить вселенную и закинуть трусы на люстру куда проще, чем пойти на сложное собеседование, начать заниматься спортом или следить за питанием.

При этом магическое мышление кардинально отличается от позитивного. Во втором варианте человек старается видеть возможности и искать плюсы в любой, даже сложной ситуации.

Кстати, ученые проводили эксперимент: по статистике, люди, мыслящие позитивно, чаще находят деньги, попадают на распродажи, находят отличные вакансии. Они просто умеют видеть хорошее и прогнозируют ситуацию адекватно, находя в любом варианте позитивные моменты.

Чем опасно магическое мышление

Уверенность, что вы контролируете события, может привести к очень печальным последствиям. Тревожность от осознания, что «все зависит от меня», со временем будет лишь расти. Ведь если ситуация сложилась не лучшим образом, то вы недостаточно правильно загадывали желания, неправильно отправили в небо шарик и недостаточно визуализировали. Так недалеко до панических атак.