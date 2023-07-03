Психолог рассказала, как пережить влияние громовой суперлуны

«В этом событии нет ничего эзотерического, – говорит психолог Анна Рязанова. – Всем известно о влиянии Луны. Вращаясь вокруг Земли, она влияет на периоды отливов и приливов всех морей и океанов, то есть оказывает влияние на все жидкости, в том числе на человека, ведь наше тело состоит в основном из воды. Все мы в большей или меньшей степени ощущаем на себе влияние Луны постоянно».

По словам психолога, влияние громовой суперлуны мы ощущали уже за 2 дня до этого события. «Психологическое напряжение в эти дни нарастает. Люди начинают испытывать больше сомнений, негативных эмоций, начинают выяснять отношения, стремятся сбросить это эмоциональное напряжение, прибегая к помощи алкоголя, курения и других средств. В это время из новостей мы часто слышим о различных происшествиях: Луна провоцирует внутреннюю напряженность, которая отражается на поведении людей. Сегодня до 14 часов 38 минут по московскому времени шел рост этого напряжения. А после этого все начнет потихонечку успокаиваться – в течение следующих двух суток. Но Луна не проявляет в человеке того, чего в нем нет. Лишь все то, что было глубоко спрятано», – объясняет Рязанова.

«Чтобы избавиться от этого напряжения, поможет любой экологичный способ, – говорит психолог. – Для начала нужно сесть и осознать, что вы сейчас эмоционально нестабильны, что сейчас период, когда проявляются с максимальным усилением страхи, тревоги, злость, обиды, – все то, что было и до этого, просто сейчас как будто стало невозможно об этом молчать. Полезно буквально выписать все это на бумагу: что со мной не так, что из меня сейчас лезет, что сейчас максимально проявляется. Если это злость, то нужно экологично ее прожить. Я называю это способ «Бей – беги», то есть либо надеваем кроссовки, включаем музыку погромче и бежим, либо записываемся на тренировку и, не жалея себя, тренируем мышцы. Продолжаем до тех пор, пока вся дурь не выйдет вместе с потом и под влиянием физической усталости. Можно найти грушу или взять подушку и выместить на ней всю злость. Бить или бежать – это биологические механизмы сброса напряжения, которые не вредят ни вам, ни окружающим», – говорит Анна Рязанова.