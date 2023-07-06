Психологи назвали 4 правила счастливой жизни, которые работают

Эти знакомые всем рекомендации выполняются нечасто. Психологи и исследователи объяснили, как соблюдение простых правил сделают вас счастливее.

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Здоровая диета лежит в основе качественной жизни. Если вы потребляете большое количество сахара, переработанных и жирных продуктов, вырабатывается зависимость. Стоит себя лишить любимых блюд, как появляются раздражительность и агрессия. Сбалансированный рацион, в свою очередь, с достаточным количеством микро- и макроэлементов, помогает поддерживать хорошее настроение.

Следующим важным элементом счастья является замедление. Часто ритм жизни вынуждает нас всё планировать наперёд. Получается, что днём мы думаем о домашних делах на вечер, а в отпуске намечаем возвращение к трудовым задачам. Для хорошего самочувствия важно замедляться, отпускать мысли и жить в моменте. Если полностью не погружаться в процесс, ни одна из сфер жизни не будет развиваться.

Спорт – один из самых простых способов вызвать всплеск дофамина. Тренировки полезны не только для физического, но и для ментального здоровья. Пока не существует более простого и действенного способа справиться с грустью и ощутить удовлетворение от жизни.