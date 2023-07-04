Фобии являются распространенным явлением среди людей. ВЦИОМ провело исследование и выявило самые распространенные из них среди россиян, а психолог Лариса Выжва в беседе с «ФедералПресс» рассказала о причинах возникновения навязчивых страхов и о методах их лечения.

Оказалось, что страх высоты испытывает около 30 процентов респондентов, страх перед змеями - 28 процентов, а перед водными пространствами и глубиной - 24 процентов. 12 процентов приходят в ужас от микробов и вирусов.

Выжва отметила, что фобии не возникают просто так. Некоторые страхи могут быть связаны с определенными ситуациями из прошлого, утверждает она. Поэтому для каждой проблемы может потребоваться индивидуальный подход.

Фобии являются специфической областью, которая может значительно повлиять на качество жизни людей, заявила эксперт. Психолог советует обратиться за помощью к специалистам, которые смогут оказать необходимую поддержку и помочь справиться с этими страхами.