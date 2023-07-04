Как себя вести в конфликте с коллегами из-за кондиционера

Гештальт-терапевт Анна Девятка в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснила, как стоит вести себя с коллегами в борьбе за пульт от кондиционера и температуру воздуха в офисе. По ее словам, реальная причина размолвки может быть и иной. Специалист призвала не таить злобу и не скандалить, а корректно и спокойно выяснить отношения.