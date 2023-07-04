Как обмануть мозг и перестать избегать сложных решений

Избегать сложных решений – это в природе человека. Когда мы сталкиваемся со сложными задачами, наш мозг считывает их как источник боли и заставляет нас переходить к тому, что проще и привычнее. Именно поэтому нам, как правило, так сложно собраться с силами и взяться за новое, трудное для нас решение.

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Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment, рассказывает о том, как «обмануть» мозг и справиться со сложной задачей на высшем уровне.

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Попытайтесь выяснить почему эта задача для вас сложная

Вместо того, чтобы бояться и уверять себя в том, что ничего не получится, постарайтесь выяснить почему именно эта задача вызывает у вас сложности. Вряд ли все ее части сложны для вас, поэтому нужно разобраться именно с той, которая отталкивает от работы.

Вам сложнее всего начать? Найти информацию? Или составить отчет? Когда вы определите самую сложную часть работы, это позволит разобраться с ее последовательностью и грамотно расставить приоритеты. Самое сложное, если это возможно, оставьте на потом.

Составьте себе план и поставьте цели (диаграмма Ганта)

Выполнение задачи без плана и цели, как правило, обречено на провал. Особенно, если это касается большой задачи. В состоянии стресса мы видим ее как огромный снежный ком, с которым невозможно справиться. На самом же деле любая задача состоит из множества небольших промежуточных этапов, каждый из которых требует, чтобы его выполняли.

Например, если вы готовите большое исследование на 50 страниц, очевидно, что написать сразу все не получится. Но можно ведь составить план текста и начать с первого небольшого пункта?

Попробуйте сделать это на бумаге: сверху напишите основную задачу, а ниже разложите ее на большое количество маленьких подзадач. Так вы поборете свой страх перед работой, а также сможете отслеживать результат практически сразу. Для этого можно использовать диаграмму Ганта.

Начните с того, что вы уже знаете

Как мы уже сказали, нам свойственно избегать сложных задач, поскольку прокрастинация – это защитный механизм мозга. А что, если то, что кажется сложным, на самом деле таковым не является?

Неважно, насколько сложна задача, в ней обязательно будет та часть, с которой вы точно знаете как справиться.

Поверьте, вы намного умнее, чем вам может показаться.

Начните с разбора задачи и всего того, что вы о ней знаете: лучше все это записать. Обратитесь к своим записям, наверняка там далеко не одна строка, и найдите тот самый пункт, с которого вы готовы начать выполнение задачи.

Советуйтесь с коллегами (мастермайнд)

Работа в команде – это очень эффективно, особенно, когда дело касается сложных задач и нестандартных подходов. Каждый может предложить собственное видение и решение проблемы, а на основе общей картины вы наверняка сможете подобрать идеальный вариант.

Хорошим инструментом в этом ключе могут стать мастермайнды. Этот формат подразумевает неформальные встречи с 5-10 коллегами из разных сфер, на которых вы можете обсудить не только рабочие вопросы, но и поделиться переживаниями, дать друг другу советы. Очень часто взгляд человека со стороны позволяет обрести новое видение ситуации и приступить к выполнению задачи с новым подходом.

Давайте себе время, чтобы отдохнуть

Чтобы иметь достаточно сил на выполнение сложной задачи, их нужно откуда-то брать. Именно поэтому важно соблюдать work-life balance, о котором все говорят. Главное – делать это правильно.

Лучший отдых – это смена деятельности, чтобы отвлечься и разгрузиться, просто займитесь чем-то противоположным.

Например, в обеденный перерыв можно выйти из офиса на небольшую прогулку или даже сделать зарядку. Вечером займитесь спортом, почитайте книгу или посмотрите сериал. Помните, что восстанавливать ресурсы важно и нужно, иначе продуктивность будет стремительно снижаться.

Обращайтесь к best practices

Искать новые подходы и методы, безусловно, необходимо, однако изобретать велосипед не стоит. Попробуйте узнать о том, как справлялись с аналогичными или похожими задачами другие компании и их топ-менеджеры. Сегодня многие рассказывают о своем опыте и кейсах так подробно, что их уже можно применять. Возможно, благодаря опыту другой компании, вы посмотрите на задачу под другим углом и сможете найти довольно простое решение с разницей лишь в подходе и деталях.

Хвалите себя за проделанную работу

На первый взгляд может показаться, что похвала не так уж важна, но это ошибочно. В каждом из нас живет тот самый ребенок, которому она нужна, чтобы сохранить мотивацию. Если вы сомневаетесь в своих силах и постепенно теряете интерес к работе – это отличный инструмент.

Как только выполнили задачу или освоили что-то новое, похвалите себя.

Можно сделать это устно или определить вполне материальную награду. Ею может быть что угодно: от чашки кофе с печеньем и игры на телефоне до похода по магазинам. Главное, чтобы награда была соразмерна вашим усилиям, поэтому совершать крупную покупку в качестве похвалы за рутинную задачу будет не совсем правильно.