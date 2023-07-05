Как душевные страдания могут повлиять на здоровье

Зачастую волнение перед важным событием может привести к диарее или появлению акне. Об этом рассказала психолог Екатерина Горькова.

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— Такие признаки, как снижение иммунитета, изжога или мигрень, могут сигнализировать о наличии стресса или даже депрессии. Конечно, это происходит не сразу. Но со временем простое переживание переходит в стадию физической проблемы, — пояснила она.

В таком случае может начать развиваться любая болезнь — от ночных судорог до облысения. Чаще всего специалисты фиксируют и связывают душевное состояние с физическим при диагнозе «ожирение», однако стресс может также привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам желудочно-кишечного тракта, пишет «Подмосковье сегодня».