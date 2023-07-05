Психолог рассказала, какая музыка лучшего всего помогает заснуть

Лучше всего помогают заснуть классическая и «космическая» музыка, а также «звуки природы», рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, в конце рабочего дня стоит послушать «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена, «Маленькую ночную серенаду» Вольфганга Моцарта, а также «космические композиции» Жан-Мишеля Жара.

© News.ru

Доцент отметила, что ночь — единственное время, когда организм в автономном режиме перезагружается и отдыхает. Эксперт посоветовала за час до отхода ко сну отложить гаджеты, выключить ноутбук и занавесить окна, так как летом светает рано.

Если хочется музыки, выбирайте медленную, медитативную, без ударных партий, грубых, визжащих гитарных рифов, гроулинга, орущих рокеров или агрессивного рэпа. Расслабиться поможет или «вечная» классика: «Лунная соната» Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, «космические» композиции Жан-Мишеля Жара или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы, — добавила Булгакова.

Собеседница подчеркнула, что фон, создаваемый музыкой, должен быть спокойным, не вызывать сильных эмоций, иначе не попасть в нужную фазу сна и есть риск «проснуться разбитым». Психолог также призвала не пользоваться наушниками — звуки, проникающие «прямо в мозг», не способствуют засыпанию.

Хотите еще больше пользы — практикуйте медитации, медленно подышите, расслабьтесь под музыку или в тишине. Тогда наутро будете бодрым, здоровым, наполненным энергией, — резюмировала Булгакова.