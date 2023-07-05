Как перестать обращать внимание на мнение окружающих

Психолог Алла Занимонец объясняет, что нам мешает поступать так, как мы хотим.

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Если в вашем арсенале навыков существует фокусирование на мнении других людей, дело плохо! Вы рискуете прожить чужую жизнь, так и не поняв, что можно было иначе. Как? Давайте разбираться.

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Когда мы появляемся на свет, у нас есть собственные боги. Это мама с папой или другие взрослые, замещающие родителей. За миллионы лет эволюции человечество выработало прочное знание: слушайся, повторяй и спасешься!

Послушание — практически единственное условие выживания человеческого дитя. Если беспомощный ребенок не будет слушать взрослых, он погибнет. Далее смотрим сценарий семьи. Если в нем записана фраза: «А что о нас скажут?», или: «Все подумают, что мы…», или: «Лишь бы люди не узнали, что мы…» — малыш твердо усваивает: «Сила чужого слова намного мощнее моего и даже родительского. А если это так, то надо всегда отслеживать, что обо мне думают и говорят другие». В голове поселяется страх осуждения, сердитого взгляда. Родители ведь тоже обслуживают чужое мнение — начальника, коллег, соседей, друзей, значит, и он должен.

Поведением такого человека движет единственный мотив: оставить о себе приятное мнение, получить похвалу и в итоге ощутить: «Я хороший». Вместо того чтобы распахнуть шире руки и побежать навстречу миру, он разворачивается лицом к другим и неуверенно шагает, спотыкается, всматривается в чужие лица: а вот так я делаю правильно?

В чем опасность такой позиции? Те, кто стремится быть удобным для окружающих, чаще остальных сталкиваются с токсичными людьми, насилниками, агрессорами, деспотами. Они сами себе отрезают любые возможности реализации, раскрытия потенциала, купируют все шансы, которыми щедро одаривает жизнь. Напряжение растет, а вместе с ним — неудовлетворенность, ощущение потерянности, бессилия.

У многих привычка слушать родителей, тех, кто взрослее, авторитетнее, выше по статусу, а также друзей, возлюбленных и прочих — остается надолго. Иногда навсегда. Поэтому каждый из нас встречал хотя бы однажды пожилого человека, который строит свою жизнь, исходя из того, что ему наговорили в собесе, насоветовали у подъезда на лавочке, запретили охранники в магазине, поручили взрослые дети.

Одна моя знакомая, шестидесяти восьми лет от роду, год не покидала квартиру. Она проживает вместе с дочерью и зятем, а те решили, что самоизоляция, связанная с пандемией, для Марьи Тимофеевны должна пройти в четырех стенах. Не старая еще дама не посмела ослушаться, решила, что «молодым виднее», заточила себя в квартире и в итоге приобрела почти полную атрофию мышц.

Порочный круг

Когда ориентиром наших действий, чувств, эмоций выступают разные люди, любой степени близости, мы сами себе расставляем ловушки. Для наглядности расскажу историю. Кристина живет в Америке. Когда-то она приехала за океан из Пензы. Сначала училась, потом вышла замуж, развелась, но осталась жить в Калифорнии. Ей удалось выучить язык, получить диплом специалиста по связям с общественностью, устроиться в приличную компанию. Вроде бы налицо проявление действий взрослого человека, который в состоянии организовать свою жизнь.

Но не так все очевидно. Кристина находится в полной власти других людей. Она не делает ни шага без обсуждения своих проблем с астрологом, нумерологом, тарологом, а также десятком подруг и друзей. Даже мнение бывшего мужа зачем-то выслушивает, хотя оно всегда одинаковое: «У тебя вечно все криво! Когда ты поумнеешь наконец?» Бывший муж абъюзер, конечно.

Именно такие, унижающие других люди, обычно слетаются к тем, кто ориентируется на чужое мнение. Кристину разрывает внутренний конфликт — хочу одно, делаю иначе, потому что так посоветовали друзья. А еще ее рвет на части из-за желания соответствовать мнению других. Все бы ничего, если бы это не выражалось так: чуть не каждый день в жизнь Кристины врываются разные персонажи, которые просят, а затем и требуют ее помощи.

Наш вам совет:

Оставьте установку: «А что обо мне скажут? Надо быть хорошим и всем нравиться» — родителям, значимым взрослым вашего детства. Отделите себя от этой чужой жизненной ценности. Вы ни при чем.

Осознайте, что дорога, выбранная самостоятельно, ориентированная на внутренний компас, куда интереснее той, что придумали за вас другие.

Те, кто стремится быть удобным для окружающих, чаще остальных сталкиваются с токсичными людьми, с насильниками, агрессорами, деспотами. Они сами себе отрезают любые возможности реализации, раскрытия потенциала, купируют все шансы, которыми щедро одаривает жизнь.

Фокусируйтесь на собственных желаниях, взглядах, идеях. Хвалите себя и одобряйте, не уставая подмечайте победы любого размера.

Например, пусть разрешит пожить в своем доме. Поди ж плохо — в калифорнийском климате на всем готовом! Или пусть с документами поможет, деньгами: «Кристина, ты очень добрый и порядочный человек! Только ты не откажешь, остальные гады!». Или: «Кристина, один мой родственник нуждается. И я уверена, он тоже может облегчить твою жизнь в бытовых вопросах. Ты так много работаешь, устаешь. Заодно и родне моей поможем. Ты — замечательная, добрая, только на тебя вся надежда». И та думает: «Может, и правда мне этот родственник будет полезен? И как же хорошо говорит обо мне знакомая! Ну как ее огорчить своим несогласием?»

А еще Кристина регулярно впадает в отчаяние, когда кто-то из мужчин говорит ей, что следовало бы похудеть. Или поумнеть. Или даже — помолодеть. На оценку своей внешности Кристина реагирует бурно: ее работоспособность стремительно падает. Она бежит к кому-то из знакомых за опровержением. За поддержкой: скажи, я не глупая? Не старая? Не толстая?

Девушка пришла на психологическую консультацию с запросом избавиться от пагубной привычки обслуживать интересы и мнения других людей. Но… Это был тот случай, когда привычка оказалась крепче и главнее. Через несколько месяцев терапии Кристина сорвалась. Отменила занятия, прокомментировав: «Все мои подруги считают, что я с жиру бешусь. Ищу проблемы там, где их нет. Все со мной хорошо».

Совет да любовь

Как формируется склонность жить с оглядкой на других и слушать чужие мнения? Например, если рядом с подростком находились или гиперопекающие или абъюзивные родители. Первые не позволяли изучать мир. Вторые внушали, что если ты плохо себя ведешь, то нам не нужен.

Есть такая фраза: много любви не бывает! Любви — да, но не опеки. Часто родительская любовь — это тотальный контроль, попытки присвоить себе жизнь и судьбу маленького человека, нежелание отпускать, считать своей собственностью. Отсюда ограждение от других ребят, науськивание: «Этот тебе не пара, не друг. Подставит, обманет».

Так формируется недоверие к миру и желание получать «поучения и объяснения — этот человек хороший или плохой? А вот так правильно или нет?». При абъюзивных взрослых в ребенке формируется недоверие к самому себе. Он же «тупой придурок, вечно все портящий и не понимающий». Конечно, чтобы выжить, такому человеку нужен поводырь. Желательно — несколько.

Еще одна причина, которая формирует страх перед общественным мнением, превращая его в проклятие. Это когда в родительской семье иерархия ценностей была выстроена через интересы и желания других. И ребенку говорили: «Мы с тобой в цирк не пойдем, как обещали, потому что тетя Оля придет в гости». Или: «Смотри, чтобы тебя учителя похвалили на родительском собрании, иначе берегись!». Или: «Хватит горланить (а ребенок просто пел), вон люди смотрят!»

Эй, родители, да черт с ними, с другими, когда ваш ребенок открыт, дружелюбен, полон веры в себя, хочет проявлять все свои способности! Остановите себя, замрите, оборвите на полуслове, чтобы не наговорить малышу того, что швырнет его прямиком в ад на земле — ужас перед чужим мнением. Не высмеивайте его, не отдавайте на суд другим людям его шутки, слова, события жизни.

Все эти замечания: «Ой, гости дорогие, наш Васенька влюблен в девочку из класса! Записки ей пишет в стихах! Сейчас почитаю». Раздается ржание взрослых — и понеслось: «Ну все, скоро женишься, Василий! А она красивая? А из хорошей семьи?» И бедный маленький Вася ощущает себя полным ничтожеством, его чувства растоптаны. «Наверное, надо как-то иначе себя вести, чтобы эти люди не смеялись», — укрепляется в его голове.