Как отвергнуть ухажера, чтобы не ранить его

Эти способы не травмируют поклонника.

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Иногда отказать настойчивому ухажеру непросто, особенно если речь идет о хорошем парне, которому совсем не хочется причинять боль. Самые стеснительные барышни, чтобы не обидеть молодого человека, даже решаются с ним на отношения, надеясь, что парень сам решит их разорвать.

Но психологи считают, что есть более экологичные варианты отказать молодому человеку.

Отказ от отношений, но не от человека

Гораздо комфортнее услышать, что понравившаяся девушка сейчас не настроена на романы с кем бы то ни было, а личность ухажера здесь совершенно не при чем. Скажите, что сейчас вам комфортнее в свободном плавании, карьера и работа отнимают много времени, а сил на отношения просто не остается.

Говорите о себе

Объясняясь с молодым человеком, не концентрируйтесь на его недостатках, а расскажите о себе. Например, «Ты не справишься с моим характером!» — звучит очень неприятно, а «Я не готова разделить личное пространство с кем-то сейчас!» — вполне корректно и аргументированно.

Обратите внимание на несовместимость

Это честный и немного жестокий способ, который даст молодому человеку понять, почему вам не стоит быть вместе. Правда, работает он только в том случае, когда у вас действительно есть противоречия. Например, мужчина хочет переехать в другую страну, а вы намерены остаться в родном городе. Или он мечтает о семье и детях, а вы не видите себя в материнстве в ближайшие десять лет. Говорите об этом, объясняя, с какими проблемами придется столкнуться.

Будьте краткой

Иногда объяснять ничего не нужно, уверенность и спокойствие дают партнеру понять, что у него нет шансов. «Я не хочу отношений. Мы можем продолжить общаться, как друзья!» Этого достаточно, не пускайтесь в объяснения и уточнения, такой подход не дает ухажеру начать «отрабатывать возражения».

Не извиняйтесь и не успокаивайте