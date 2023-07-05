Психолог объяснила, как нелюбимая работа подрывает здоровье

— Если вы получаете удовольствие от своей профессиональной деятельности, то проводить рабочее время становится легче, эффективнее и приятнее. Но если человек приходит в офис и испытывает целый ряд негативных эмоций, чувствует, что он не на своем месте, или считает, что его плохо ценят и низко оплачивают его труд, то, конечно, он будет нервничать. Чем сильнее он испытывает тревогу, тем меньше ему хочется приходить на работу вновь и вновь. Он начинает чаще болеть, например, простудой. Таким образом, человек делает все возможное, чтобы не приходить туда, где ему плохо, — объяснила Наумова.