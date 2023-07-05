Психолог объяснила, как нелюбимая работа подрывает здоровье

Психолог Наумова объяснила, как нелюбимая работа подрывает здоровье
5 июля отмечается Международный день трудоголика — людей, которые не представляют свою жизнь без работы. Однако далеко не всегда трудовая деятельность приносит удовольствие. Особенно если человек не любит свою работу. Такие люди постоянно испытывают тревогу и часто болеют, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Наталья Наумова.
Люди проводят на работе довольно много времени, и очень важно, чтобы эта деятельность нравилась и приносила удовольствие, отметила специалист. Иначе психика будет подавать телу сигналы, в результате чего человек будет постоянно болеть.
— Если вы получаете удовольствие от своей профессиональной деятельности, то проводить рабочее время становится легче, эффективнее и приятнее. Но если человек приходит в офис и испытывает целый ряд негативных эмоций, чувствует, что он не на своем месте, или считает, что его плохо ценят и низко оплачивают его труд, то, конечно, он будет нервничать. Чем сильнее он испытывает тревогу, тем меньше ему хочется приходить на работу вновь и вновь. Он начинает чаще болеть, например, простудой. Таким образом, человек делает все возможное, чтобы не приходить туда, где ему плохо, — объяснила Наумова.
В таком случае нужно сменить профессию, место работы или обратиться к специалисту, порекомендовала психолог.
— Важно правильно выбирать свою профессию и рабочее место. Если вы чувствуете, что вам на этой работе плохо, то нужно подумать над тем, что, возможно, стоит поменять компанию или направление своей профессиональной деятельности. Иногда необходимо обратиться за помощью к психологу, чтобы понять, какие триггеры мешают полюбить свою профессию, — посоветовала Наумова.
Кроме того, специалист перечислила физические и психологические болезни, которые вызывает трудоголизм, а также рассказала, нужно ли с ним бороться.