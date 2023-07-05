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Психолог Наумова рассказала, почему нелюбимая работа подрывает здоровье

Если человек не любит свою работу, он часто болеет и чувствует тревогу. Почему так происходит, "Вечерней Москве" рассказала психолог Наталья Наумова.

Психолог рассказала, почему нелюбимая работа подрывает здоровье
© Pxhere

По словам специалиста, удовольствие от профессиональной деятельности очень важно, поскольку так рабочее время проходит легче, продуктивнее и приятнее. Когда работа связана для человека со стрессом, недооцененностью, он много нервничает и часто испытывает тревогу. В том числе поэтому возникают болезни, например простуда.

Чтобы не вредить себе, стоит уйти в другую профессию или найти новое место работы. Поможет и обращение к психологу.

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Психолог поможет не только разобраться не только в том, как дальше выстраивать жизнь, но и в триггерах, которые мешают полюбить свою профессию.

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