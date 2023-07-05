В чем разница между психиатром, психотерапевтом и психологом

При проблемах с психикой часто возникает вопрос: к психиатру или к психотерапевту идти? А может, вообще к психологу? Как выбрать между ними?

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И психиатры, и психотерапевты - это медицинские работники, которые могут предложить вам лечение. Но если вы пойдёте к терапевту для психотерапии, он может направить вас к психиатру, чтобы тот решил, нужны ли вам лекарства. Если вы обратитесь к психиатру, то он может вам порекомендовать терапию.

Одновременное посещение психотерапевта и психиатра - это обычное явление. Как отмечает Американская психологическая ассоциация, такой подход (сочетание лекарств и терапии) может быть эффективным при депрессии, биполярном расстройстве, шизофрении.

Everyday Health

Психиатр, согласно данным Американской психиатрической ассоциации, - это врач, который прошел обширную подготовку, чтобы назначать лекарства и проводить лечение психических заболеваний и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Психиатры будут задавать вам вопросы о вашей ситуации, анамнезе, спрашивать о симптомах, назначать различные тесты, чтобы оценить ваше физическое и психическое здоровье. Далее они разработают план лечения, который может включать терапию, лекарства, рекомендации. При необходимости психиатр будет изменять вам дозировку препаратов или менять их.

Американская психологическая ассоциация отмечает, что терапевт — это лицензированный специалист в области психического здоровья, который предлагает терапию. Как правило, психотерапевты не могут назначать лекарства. Терапевт может работать с людьми определённого возраста или проводить терапию, связанную с конкретными состояниями или ситуациями. Например, с расстройством пищевого поведения, расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ.