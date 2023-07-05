Психолог назвал причины выгорания

«На самом деле, это происходит не потому, что эти люди переживают и выгорают, эмоциональное выгорание — это эмоциональная усталость из-за длительных хронических и сильных отрицательных эмоций стресса. Люди выгорают из-за своей неготовности к этим событиям и из-за своего мнения, что эти события плохие, неправильные и должно быть по-другому», — сказал Хорс в беседе с «Радио 1».