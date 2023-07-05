Что делать, если партнер не умеет контролировать агрессию

Психологическое насилие со временем может легко перерасти в физическое. Однако чаще всего вспыльчивость партнера заметна уже на начальном этапе отношений, и все же это не мешает многим девушкам продолжать развивать любовную историю с таким человеком. В ситуации, когда вы чувствуете, что партнеру все труднее сдерживать себя и агрессия начинает буйно цвести в ваших отношениях, стоит прислушаться к советам специалиста. Мы собрали их для вас в нашем материале.

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Говорите о своих чувствах

Худшее, что можно сделать в моменте, пока партнер «раскаляется», — начать его осуждать за эмоции. Велика вероятность, что он сорвется на вас мгновенно. Чтобы этого не произошло, говорите о своих чувствах в этот момент. Скажите, что его реакция вас расстраивает и вы не готовы это терпеть. Партнер может начать постепенно остывать и вы избежите большой — и опасной — ссоры.

Установите границы

Если вы знаете, что мужчина готов сорваться на вас в определенный момент, установите для себя границы, которые не стоит переходить ни при каких обстоятельствах. К примеру, какие-то темы вызывают агрессию при каждом обсуждении и вы о них знаете или же есть слова, которые жутко бесят вашего мужчины. Учитывайте эти моменты и не пытайтесь пустить их в ход во время очередной ссоры — так вы потеряете контроль над ситуацией, причем по своей вине.

Развивайте уверенность