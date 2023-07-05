Психолог рассказала, как пережить зависть в отношениях

Эксперт считает, что если человек скажет вам, что никогда никому не завидовал – он врет. Это чувство рано или поздно приходит к каждому, не зависимо от возраста и гендерных различий. Главное – пережить эмоции и направить энергию в правильное русло.

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- Мы все рождаемся без умений и навыков. Здорово, когда мы видим, что человек подкован и реализован в той сфере, которая для нас значима. Таким образом, стимулируем себя, чтобы развиться в этом направлении и чувствовать комфорт. Потому что всегда будут люди умнее, богаче, стройнее и красивее, чем мы. Это абсолютно нормально. Другое дело, каким образом человек на это реагирует, - поделилась психолог.

Майя Андрияничева отметила, что второй вариант зависти – ее преобразование в аутоагрессию. Нередко люди не могут пережить успех других. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на своей жизни, они начинают растворяться в чужой. При этом негативные эмоции будто съедают человека изнутри.

Психолог добавила, что это происходит не просто так. Когда человек не верит в то, что он может развиваться и добиться успеха, зависть будет разрушать его.