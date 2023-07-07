Лучше я сама: как желание контроля портит карьеру и личную жизнь

Иногда важно довериться окружающим и немного расслабиться.

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Желание контролировать свою жизнь, происходящие в ней события совершенно нормально. Но иногда оно перетекает в тревожность, мешает расслабиться и довериться окружающим. Такая необходимость все контролировать может привести к серьезным последствиям и в личной жизни, и в карьере.

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Почему появляется потребность в абсолютном контроле

Психологи считают, что в нормальном состоянии у человека нет потребности постоянно держать ситуацию под контролем, он может делегировать рабочие обязанности коллегам и попросить партнера или близких позаботиться о быте и отдыхе. Причиной тревожности часто становится недоверие, возникшее на фоне травмы. Возможно, человек пережил предательство или его подвели в очень сложной ситуации, поэтому теперь позволить кому-то перехватить управление он просто не может.

Другая причина гиперконтроля — детская травма. Она возникает у старших детей в семье, которых заставляли взять на себя слишком много обязанностей и ругали за отсутствие инициативы. Ребенок вырастает идеалистом, с гипертрофированным желанием, чтобы все соответствовало его планам. Конечно, в реальной жизни так происходить не может, что приводит фиксированного на контроле к тревоге и депрессивному настроению.

Как контроль влияет на карьеру

Неважно, какую должность вы занимаете, фиксация на контроле неизбежно приведет к выгоранию. Психика, перегруженная переживаниями и обилием задач, начнет защищать себя, снижая концентрацию внимания, заставляя чувствовать растерянность и подавленность.

Да и с коллективом отношения вряд ли сложатся удачно. Здесь сразу две опасности. Во-первых, коллеги могут затаить обиду на то, что им не доверяют, а значит, считают не такими способными. Руководство же может использовать вашу тревожность, чтобы ставить все больше задач и все сильнее увеличивать нагрузку.

Фиксация на контроле и личная жизнь

Тревожность и отсутствие доверия в отношениях тоже приводят к печальным результатам. Избранник чувствует, что ему не доверяют, не позволяют проявлять инициативу, брать на себя ответственность. Такая линия поведения приводит к тому, что из равноценных партнеров вы превращаетесь в строгого родителя и ребенка, за которым нужно постоянно следить.