Психолог рассказала о трудностях общения с нарциссами

Людям-нарциссам нужна психологическая помощь, предупредила клинический психолог Татьяна Шорохова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о трудностях общения с людьми с этим расстройством.

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Шорохова заявила, что в наше время нарциссизм становится все более распространенным явлением в обществе. Социальные сети, где люди могут публиковать свои фотографии и жить по принципу «важно только то, что будет заметно», усиливают завышенное самомнение и чрезмерную потребность во внимании, объяснила она.

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В психологии нарциссизм определяется как заболевание, говорит Шорохова. Однако, по ее словам, нарциссические черты характера есть у всех людей. Здоровый нарциссизм необходим каждому, чтобы проявлять себя в социуме, выдерживать определенный уровень внимания к себе и демонстрировать миру свою уникальность.

Нарциссы склоны к потребительскому отношению к другим людям, предупредила психолог. Они могут с легкостью использовать людей без сочувствия и сострадания. Такие люди часто завистливы и не выносят критики в свой адрес.

«Если говорить честно, то с нарциссами практически невозможно строить отношения, — прямо заявила клинический психолог. — Из-за заболевания такие люди имеют очень большую уязвимость. Теневая часть нарциссизма — стыд, ужас, чувство вины, страх, разочарование, унижение, комплекс самозванца. Они считают себя недостойными жить в этом мире, боятся проявляться и быть настоящими».

Корни поведения нарциссов тянутся из детства, объяснила собеседница «Ленты.ру». В большинстве случаев мать не уделяла достаточно внимания ребенку, не давала быть самостоятельным и проявить себя, обесценивала его чувства.

«Если вы замечаете, что вам или вашему близкому человеку важно восхищение со стороны других людей, если есть проблемы в построении отношений, я рекомендую обратиться к психотерапевту. Нарциссизм корректируется, если вовремя обратиться за помощью. Тогда есть все шансы научиться выстраивать крепкие и здоровые отношения через любовь, чего практически всем нам хочется», — подвела итог Шорохова.