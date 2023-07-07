Существует ли связь между психикой и родом

Почему так важно знать историю своего рода, что через него передается и как на вас влияет то, что ела ваша бабушка. В этой статье расскажем о закономерностях судьбы в нескольких поколениях, как их избежать и как правильно использовать ресурсы своего рода.

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Если перефразировать известную поговорку, получим фразу «можно выйти из своей семьи, но семью из себя вывести довольно сложно». Действительно, мы все принадлежим тому или иному роду, где есть наши родители, бабушки с дедушками и те родственники, которых мы даже не знаем.

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От них может передаваться прекрасное «наследство» — любовь, богатство, принятие, законы счастливой семейной жизни.

Однако иногда это «наследство» не слишком приятно — оно может принести боль и страдания, болезни и обесценивание. И хочешь ты или нет, но это кодируется в наших генах и иногда звучит в голове как установки из детства — «денег нет» или «да кто тебя такую замуж возьмет». Психолог и создатель метода майндпроцессинг Анна Матари расскажет, как взять из семьи только хорошее, и ответит на вопрос, можно ли справиться с неудачами и «обмануть» наши гены.

От бабушки досталось…

Что бы ни происходило в твоей семье, все это записывается на генетическом уровне. Ученые регулярно открывают то ген алкоголизма, то ген старения. Вы можете сидеть на диетах и проводить целые дни в зале и бассейне, но если у вас встроен ген ожирения, то будет сложно бороться с весом. Также с весом будет сложно справиться, если ваши предки голодали. В последнее время все больше внимания привлекает эпигенетика — наука, изучающая факторы, которые не являются генетическими, но сильно влияют на гены, ослабляя или усиливая в конкретном человеке его предрасположенности. Можно сравнить это с тем, что гены будто могут включаться или выключаться, как лампочки. Например, стремление накопить резервы на случай голода в третьем, в пятом поколении может быть еще сильнее, чем у той же бабушки, которая только сформировала в силу обстоятельств такой фактор.

Мы уже разобрались, что многое передается по наследству. Чем жила ваша бабушка, как она себя чувствовала в браке, была ли она вообще замужем или воспитывала ребенка одна — это и многое другое превращается в эпигенетическую память. Организм пытается настроить себя на выживание в трудных условиях, поэтому и запоминает все. Таким же образом он запоминает и ваше детство, что вы чувствовали и что ели.

Вы пытаетесь создать себе новую жизнь: не голодаете, но тело накапливает жирок про запас, боясь голода; вы замужем, а внутренние механизмы привыкли к напряжению — «я одна, и мне надо выжить». Вы даже можете чувствовать усталость, но ваша ли эта усталость? Иногда случается так, что мы просто не понимаем, почему мы как будто ходим по кругу, пытаясь жить счастливо, но попадаем туда, где нас обесценивают, теряем деньги или отношения.

Поэтому и говорят, что сложно «вывести» свой род из себя полностью. Это трудно, даже если вы уехали далеко от своей семьи и места рождения и не вспоминаете свое детство. На самом деле, наши гены и эпигенетические факторы просто переезжают с нами. Есть множество примеров, когда девушка, не желая того, буквально повторяет судьбы женщин семьи в нескольких поколениях.

Как все изменить?

Однако это возможно исправить, продуктивно поработав с этим. Если вам не нравится прошлое предков, если ваши родители развелись, то как не повторять чужих сценариев и историй? Как стать свободной и создать в своей жизни то, что вы сами хотите?

Перестаньте отмахиваться от своего рода, это все равно бесполезно. Лучше изучите его историю, привычки и сценарии. То, что было сильно, и то, что вы не хотите воспроизводить в своей жизни.

Признайте, что именно в этой семье вы родились. Значит, вам нужно научиться жить в ней без повторения ошибок или неудачных судеб своих предков. Задайте себе вопрос, что вам нравится и не нравится в вашей семье? И еще один — чему учились ваши родные через их трудности? Например, умению собраться с силами в нужный момент, расслабиться, когда сложности и опасности ушли в сторону, отпусканию человека через развод, осознанию своей силы через способность справляться с трудностями.

Старайтесь вести себя иначе в тех моментах, которые вам не нравились в предках. Скажите самой себе: «я могу научиться всему тому, чему научились они, но я сделаю это другим способом». Например, «я знаю, как быть свободной и в семье, без развода», «я могу быть в безопасности без необходимости накапливать запасы и обрастать жиром», «я учусь отпускать и без расставаний». После этого вы увидите, как напряжение будет отпускать, а через время тяжелые темы станут просто историей, которую надо знать, но нет необходимости в нее возвращаться.

Помни, что в вашем роду помимо проблем всегда есть ресурсы и те люди, которые уже имели то, к чему вы стремитесь (например, счастливые отношения, финансы и любовь), поэтому вспомните о них. Если не знаете тех родственников, кто может вам помочь — закройте глаза и представьте за собой тысячи своих предков, среди них всегда найдется тот, кто вам нужен. Почувствуйте его силу и примите его знание. Просто попросите себя, свой организм, чтобы это активировалось в вашей генетике.

Многие люди помнят лишь плохое, и концентрируются лишь на том, чего они хотят избежать. Акцент на сильных сторонах и на положительных ощущениях поможет вам обрести мир в душе и твёрдую почву под ногами. Осознание, прочувствование ресурсов отражается и на здоровье, и на внутренней уверенности в завтрашнем дне. Научите себя чувствам. Каждое утро вы можете просыпаться и задавать себе вопросы — «Какому чувству я посвящу этот день? Что, если я буду учить себя радоваться? Любить себя? Каким позволением своей индивидуальной, эксклюзивной жизни я могу быть сегодня?»

Род влияет на каждого человека планеты, проявляется как в сильных, так и в слабых сторонах.

Если вы хотите поскорее закрыть слабые стороны и негативные сценарии в своем роду, то для этого можно обратиться за консультацией к специалисту от специалистов. Они помогают наладить нужную связь с родом, проявить хорошие сценарии и стереть все плохое в эпигенетических связях для вашей лучшей жизни.