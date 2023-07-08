Женатые мужчины живут на два года дольше неженатых

Мужчины, состоящие в браке, живут на два года дольше неженатых и реже подвержены депрессиям. Об этом заявил ТАСС завотделом консультативной и дистанционной психиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии Алексей Бобров.

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Врач добавил, что продолжительность жизни замужних женщин также увеличивается. Они живут на полтора года дольше тех, кто не замужем.

«Здоровье у людей в браке тоже лучше: разница в количестве здоровых лет – 2,5 года у мужчин и два года у женщин. Мужчины, состоящие в браке, менее подвержены депрессиям, стрессам и хроническим заболеваниям», – отметил Бобров.

По его словам, у неженатых, разведенных и вдовцов в три раза повышается риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, семейные люди глубже и полнее осознают смысл своего существования, более широко раскрывают свой потенциал.

Эксперт также пояснил, что молодым людям семья открывает путь в социальную жизнь, а для людей среднего возраста становится полем для самоутверждения и создания нового будущего. Люди старшего возраста обретают в семейной жизни пространство для сохранения самоуважения. Кроме того, им есть кому передавать накопленный опыт.