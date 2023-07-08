«Подавленные чувства»: пять способов справиться с агрессией

Кто-то умеет быстро восстанавливаться после вспышки гнева, а иному человеку нужно много времени для осознания того, что он погорячился. Агрессивное поведение сложно контролировать, и в порыве эмоций есть риск затронуть чувства других или даже навредить окружающим. Как справиться с этим состоянием, рассказала «Вечерней Москве» нейропсихолог и тренер по энергетике Бибигуль Кушалиева.

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Что провоцирует агрессию?

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Проявление гнева в разных форматах — результат накопления сильного стресса, непережитых эмоций, подавленных чувств. На физиологическом уровне агрессия нужна в определенный момент, чтобы дать силы для самосохранения. Она срабатывает как защитный механизм.

Подавлять негативные эмоции нельзя. Именно они провоцируют скопление стресса внутри, и не в самый подходящий момент человек словно вспыхивает от злости. Любые попытки проигнорировать зарождение агрессии могут привести к ухудшению здоровья.

Энергия — в спорт

Одним из самых действенных способов ухода от агрессии являются физические нагрузки. Сделайте что-то энергичное, быстрое, где адреналин только поможет. Например, отжимания, прыжки, бег, бокс. Иногда подойдет и просто быстрая ходьба. Движение помогает понизить гормоны, вызывающие злость и стресс. Вы действительно стряхнете с себя это состояние, и сразу станет легче.

Признайтесь себе в ощущениях

Вам не должно быть стыдно за испытываемые эмоции. Вы имеете полное право их проживать и выражать. Не стоит сразу же бросаться на обидчика или кулаками доказывать справедливость. Научитесь избавляться от злости безопасно: на консультации с психологом, в разговоре с близким другом. Можете проработать это наедине — с дневником или диктофоном. Просто выскажите все, что вас беспокоит.

Прокричите о своих чувствах

Подавленная агрессия часто проявляется на уровне телесных ощущений в виде кома в горле, затрудненного дыхания. Эмоции словно застревают в теле и не находят выхода. В таком случае можно попробовать практику крика. Делайте это в безопасной обстановке, например в машине, в поле или дома, прокричав в подушку. Представьте себе, что вы были словно закипающий чайник, которому крайне необходимо выпустить пар.

Дышите глубоко

Дыхательные упражнения считаются одним из самых эффективных способов антистрессовой терапии. Вспомните, как дышит человек в спокойном состоянии и во время сильного стресса? В обычный день грудная клетка двигается медленно, вдох-выдох неспешный. А в момент агрессии дыхание становится очень быстрым, резким и отрывистым. Специальные техники помогают восстановить сердечный ритм. Научитесь делать глубокий вдох, задерживаясь на две–три секунды, и так же медленно выдыхать. Повторите несколько циклов, пока дыхание не придет в нормальный ритм.

Выпускайте агрессию через тело

Экспресс-метод для выпуска негативных эмоций. Создайте себе «антистресс-напоминание», например резинку на запястье. Каждый раз, когда уровень злости будет подниматься, оттяните ее — и получите легкий шлепок. Мозг запомнит эту замещающую реакцию, и со временем вы будете более спокойно реагировать на некоторые триггеры.