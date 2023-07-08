Нейропсихолог: справиться с агрессией можно при помощи спорта или медитаций

Нейропсихолог Кушалиева: справиться с агрессией можно при помощи спорта или медитаций. Очень удобно, что способы борьбы с агрессией такие простые и доступные, потому что со злостью и желанием крушить знаком даже самый спокойный человек. Иногда окружающие будто ставят цель — довести до белого каления, и тут уже резьбу может сорвать у кого угодно. Вот и пригодятся лайфхаки от специалиста.

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Нейропсихолог и тренер по энергетике Бибигуль Кушалиева объяснила в беседе с «Вечерней Москвой», что в первую очередь нужно запомнить вот что — испытывать негативные эмоции можно и даже нужно. Нельзя их подавлять в себе и делать вид, что это не ваше и вам подкинули. Сдержать их совсем — не получится, выйдет лишь закупорить их на время, но потом обязательно рванёт и тогда никто не спасётся. К тому же такое терпение ещё и наносит вред здоровью.

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Агрессия сама по себе — это защитная реакция на стресс и напряжение. Она даёт силы на ответную атаку. Вспомните, сколько раз злость на кого-то или что-то наполняла энергией и позволяла сделать необходимый рывок. Так что ничего страшного в ней нет. Однако если она зачастила, то тут стоит уже разобраться в себе и обратиться к психологу, а пока есть пять полезных способов её утихомирить.

1. Спорт. Во время всплеска агрессии вырабатывается адреналин, поэтому его можно направить в другое русло. Например, отлично подойдут физические упражнения — самое время вспомнить об абонементе в зал и сходить на тренировку, но можно и дома поотжиматься и попрыгать. Бег и быстрый шаг тоже подойдут — нужно делать всё в меру своей физической подготовки. Активность простимулирует гормоны, которые подавляют злость.

2. Самоанализ. Агрессия обычно вспыхивает как реакция на раздражитель, но нужно понять, почему вас выбесил тот или иной случай. А потом нужно вылить это недовольство безопасным способом, а не в процессе мордобоя. Можно поговорить с близкими или психологом, а если это выход из зоны комфорта, то можно записать монолог на диктофон, а потом разобрать его с блокнотом. Важно понять, почему возникают те или иные чувства. Может, дело вовсе не в другом человеке, а в вас, но вы пока этого не поняли.

3. Крик. Один из способов успокоить агрессию и излить чувства — излить их в прямом смысле куда-то. Например, можно покричать, но где-нибудь в месте с хорошей звукоизоляцией. Подойдёт машина, чистое поле, безлюдное место или даже дом, просто можно поверещать в подушку. Это особенно помогает, если от злости аж ком в горле стоит.

4. Медитация. Сложно испытывать агрессию, когда сердце стучит спокойно и размеренно. Злость можно подавить искусственно, тут на помощь приходят медитации и дыхательные упражнения. Их есть великое множество на просторах Сети, но можно ограничиться самой простой — глубокий медленный вдох, задержка дыхания на 2–3 секунды, а затем медленный выдох. И это нужно повторять, пока не успокоитесь.

5. Предмет-антистресс. Но это не то, о чём все подумали, попыты или пупырчатая плёнка тут не пригодятся. Нужно заиметь у себя в арсенале напоминание-антистресс, которое будет работать в момент ярости. Например, резинка на запястье. Если чувствуете, что начинает подниматься злость, просто оттяните резинку и дайте ей себя щелкнуть. Это поможет отвлечься. Ещё можно сжимать и разжимать кулаки.

Эти правила особенно потребуются водителям, которым на дороге приходится сталкиваться с большим количеством баранов. Да и любителям опасного вождения тоже, если они не хотят без прав остаться. Как заявили в Госдуме, агрессивных водителей сперва будут штрафовать на 5000 рублей, а потом будут либо штраф повышать до 10 000 рублей, либо вообще лишать прав на год. Так что если захотелось перед красным светофором на газ нажать — щелкните себе резиночкой, пока ГИБДД по носу не щелкнула.

Но шутки шутками, а агрессия сейчас явление совсем не редкое. И если на свою ещё хоть как-то можно повлиять, то вот на злость других людей — уже никак. Поэтому психолог Станислав Самбурский рассказал, что нужно делать, если столкнулся с агрессивным человеком.