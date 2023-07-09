Названо негативное последствие раннего начала половой жизни

В исследовании ученых из Пекинского университета, опубликованного в журнале The Journal of Affective Disorders (TJAD), была установлена связь между ранним началом половой жизни, большим количество сексуальных партнеров и депрессивным расстройством.

Когда люди вступают в сексуальные контакты между 12 и 14 годами, риск возникновения психического заболевания возрастает. Однако причинно-следственная связь явления не была установлена. Ранее ученые выдвинули теорию, согласно которой изначально предрасположенные к депрессии люди раньше начинают половую жизнь.

В текущей работе авторы использовали информацию из крупных баз данных. Размер выборки для анализа возраста первого полового акта составил 406 457 человек. Авторы также решили проверить, как количество половых партнеров влияет на развитие депрессии.

Анализ данных выявил, что ранние половые сношения и наличие большего числа сексуальных партнеров увеличивали риск развития депрессии. Эти эффекты были устойчивы при использовании различных методов анализа. Результаты также показали, что каждый дополнительный год задержки первого полового акта был связан со снижением риска депрессивного расстройства на 6%.