Психолог объяснила, как правильно вернуться к работе после отпуска

Встречи с друзьями, аромадиффузор из отпуска помогут снизить стресс после выхода на работу, а ведение дневников поможет выплеснуть негативные эмоции, дать себе поддержку и структурировать мысли, чтобы вернуться в рабочий режим. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дарья Яушева.

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«Не нужно требовать от себя многого по возвращении. Стоит разрешить себе грустить и войти в режим максимально плавно, постепенно возвращаясь к привычному расписанию. Есть те, кому помогает, когда частичку отпуска они приносят на рабочее место: сувениры, фотографии, ароматические диффузоры, привезенные из отпуска», — объяснила «Газете.Ru» психолог.

Начать готовиться к работе можно еще в отпуске, выделив один день на переключение. Например, вернуться из путешествия в субботу.

«Можно использовать дневниковые или письменные техники. Они хороши для трех целей: выплеснуть негативные эмоции, дать себе поддержку, структурировать мысли», — отметила Яушева.

По словам психолога, могут помочь упражнения для релаксации, которые которые возвращают в состояние «здесь-и-сейчас». Простейший вариант — это концентрация на дыхании, звуках, предметах, запахах вокруг.

Также снизить стресс помогут списки дел и границы между работой и личной жизнью: нужно четко определить время, когда вы можете отвечать на почту или звонки, добавила психолог.