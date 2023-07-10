Что такое манипулятивное давление в отношениях и как с ним бороться

Самый народный психолог страны продолжает стоять на страже личного счастья своих подписчиков. Свежий пост Михаил посвятил теме манипулятивного давления — то есть навязчивого поведения, принуждающего другого человека к какому-либо действию. По словам Лабковского, это одна из форм агрессии, негативно влияющая на отношения — будь то романтические, дружеские или родственные.

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Примеры манипулятивного давления

«Надень тапочки. Что значит не хочешь? У нас дует!», «Тебе не идет это платье, кто кроме друга тебе такое скажет?», «Посмотри, чем ты питаешься, ты же гробишь свой организм!» — все эти знакомые каждому фразы психолог приводит как наглядные примеры давящего поведения. Кстати, настойчивые ухаживания, оказывается, относятся к этому же типу агрессии. Причем как от мужчин, так и от женщин. Ненужные подарки, чрезмерная инициатива, постоянные звонки и приглашения — это не забота и любовь, а давление, утверждает Михаил.

Как возникает давящая модель поведения

Как всегда, корни проблемы уходят в детство. Люди подсознательно проецируют на близких свои детско-родительские отношения. Если мама или папа манипулировали ребенком, то во взрослом возрасте он начинает так же относиться к близким. Надо ли пояснять, что счастья в таких отношениях ждать не стоит, потому как они будут наполнены обидами, раздражением и чувством вины.

Что делать?