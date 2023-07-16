Совет психолога: почему вам постоянно хочется отменить все планы и остаться дома

Большинство из нас хотя бы раз чувствовали, что им абсолютно не хочется идти на давно запланированную встречу или просто отменить все планы, даже если они они связаны с отдыхом. О том, почему такие ощущения могут возникать постоянно, "Рамблеру" рассказал психолог Евгений Идзиковский.

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У некоторых людей может возникать постоянное желание отменять планы, встречи или поездки в последний момент по разным причинам.

Одна из возможных причин — это тревожность и страх перед новыми ситуациями или социальными взаимодействиями. Такие люди могут испытывать беспокойство, неуверенность или даже панику, когда они предстают перед новыми вызовами. Отмена планов становится для них способом избегания этой тревожности. Евгений Идзиковский Психолог

Кроме того, по словам психолога, иногда люди могут быть неопределенными или несостоятельными в своих намерениях. Они могут давать обещания или соглашаться на планы, не задумываясь о своей способности их выполнить.