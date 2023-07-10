Ловим кайдзен: не превращаем одежду в мусор

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день. Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь". Ежегодно в России образуется 2 млн тонн текстильных отходов, а перерабатывается не более 5 %. На свалках одежда занимает примерно 10 % места, становясь постепенно источником вредных выбросов в атмосферу и воду. Далеко не все вещи, которые мы выкидываем, заношены до дыр. Быстрая мода дала возможность обновлять гардероб несколько раз в год и легко прощаться с надоевшими вещами. В то же время в России остаётся много людей из социально незащищённых слоёв, которые не могут позволить себе новую одежду. Отдавайте ненужные вещи в специальные организации, тем самым можно решить сразу две проблемы - сократить объём мусора и обеспечить одеждой нуждающихся. Куда сдать ненужную одежду в Омске социальный проект "Кладовка" собирает одежду (а также обувь, предметы быта, игрушки) в хорошем состоянии на перепродажу и благотворительность, а в плохом - на переработку. Вещи принимают в магазинах и через контейнеры в разных районах города; экоцентр "Среда обитания" принимает одежду в хорошем состоянии для своего секонд-хенда; в сортировочные станции СТЦ "Мега" можно сдать текстиль наряду с другими фракциями вторсырья - бумагой, пластиком, металлом. Одежда передаётся партнёру проекта - "Кладовке"; центры социальной поддержки населения (пр. Мира, 35б и ул. Б. Хмельницкого, 132) берут носибельную одежду и перераспределяют среди нуждающихся; сервис "Добрый шкаф" забирает одежду, обувь, книги, посуду прямо из вашего дома. По заявке приедет курьер и заберёт собранные пакеты и коробки. Быстрой моде и её негативным экологическим и социальным последствиям был посвящён выпуск нашего "зелёного" подкаста "Ой, не туда" . Снизить нагрузку на экологию помогает шопинг в секонд-хенде. Обзор омских магазинов мы публиковали ранее . Также "Омск Здесь" выяснял у жителей города, как они поступают с ненужной одеждой , и ответы могут удивить - кто-то пытается избавить вещи от плохой ауры огнём, а кто-то не хочет делиться с бомжами. Больше советов и лайфхаков читайте в других статьях рубрики "Ловим кайдзен" .