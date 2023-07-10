Причины нарастающей тревожности в современном обществе

Одной из самых востребованных профессий считается психолог. Многие люди обращаются за помощью, чтобы решить свои проблемы, найти выход из непростой ситуации, проработать детские травмы. Частые случаи обращения за помощью к психологам — тревожные расстройства, с которыми сталкиваются люди разных возрастов.

© Вечерняя Москва

Тревожность — это качество, которое заложено природой. Благодаря ему человек способен выживать, предчувствуя опасность. Тревожность выражается неприятным ощущением волнения и переживания, благодаря чему человек избегает угрозу, например, нападение хищников, падение с высоты. Иногда тревога носит беспричинный характер. Человек не понимает, откуда исходит угроза, но он постоянно переживает, боится чего-то. С такими симптомами в последнее время люди обращаются за консультацией к психологам.

Видео дня

Примечательно, что при устойчивой психике ощущение тревоги возникает только в том случае, если исходит реальная опасность. Необоснованный страх преследует невротиков, так как они сами придумывают ситуации, когда испытывают страх. Большинство из них провоцируется собственным разумом, не имея под собой никаких оснований.

Что провоцирует чувство тревожности

Один из факторов, который считается основной причиной нарастающей паники в нынешнем обществе, — это большой информационный поток. Каждый день люди пользуются телефонами, телевизорами, компьютерами, получая большой поток информации. Они осведомлены о том, что творится в других государствах или внутри страны. С развитием виртуальных СМИ повысился уровень тревожности в обществе. Человек находится в постоянном потоке информации, большая часть которой негативная. Например, в последнее время все больше можно найти материалов о стремительном развитии нейросетей. Искусственный интеллект во многих сферах уже способен заменить человека, поэтому многие переживают по поводу потери работы и стабильного заработка.

Как только в новостях появляется информация о крушении самолета, в течение нескольких дней по всему миру увеличивается возврат авиабилетов. Узнав новость о крушении, люди начинают тревожиться, переживать. Их охватывает страх, что подобный сюжет может повториться с их рейсом.

Бесплатный онлайн-чат с психологом поможет побороть негативные эмоции. Психолог поможет определить природу возникающего беспокойства во время беседы. Будут сформированы навыки и стратегии, которые помогут в повседневной жизни самостоятельно справляться с тревогой.

Как снизить общий уровень тревоги?

Если вы хотите улучшить общее самочувствие, не подвергаться общественным страхам и тревогам, нужно внимательно отсеивать информационный поток. Доверяйте только проверенным источникам. Обратите внимание на режим дня. Доказано, что при неправильном питании, чрезмерной умственной и физической активности тревога только нарастает. Для профилактики подобного состояния стоит уделять время самопознанию. Это позволит поддерживать нормальную работу нервной системы. Посредством самопознания можно лучше разобраться в истинных потребностях, найти свой путь, научиться отсеивать навязанное мнение и балансировать в современном мире с большим потоком информации.

Найдите любимое хобби — занятие, которое будет доставлять удовольствие, поможет отвлекаться от серости будней. Вы можете вышивать крестиком или пробовать новые рецепты, петь и танцевать. Этому увлечению можно посвятить несколько часов свободного времени в течение недели. Вы заметите, что с появлением новых интересов вы сможете больше расслабиться, отвлечься.