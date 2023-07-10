Врач назвала три основных вида расстройства пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения (РПП) относится к психическим расстройствам, при котором питание для человека перестает быть обыденной и естественной частью дня. Психолог Майя Андрияничева рассказала о его причинах.

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По словам специалиста, причины возникновения РПП могут быть различными. Например, психологическими, социальными, генетическими. Так, если такие проблемы были у кого-то из родителей, они могут возникнуть и у ребенка.

Также РПП может возникать в зависимости от системы воспитания в семье: как питались, как справлялись со стрессом, какие оценки внешности давали.

Кроме того, на отношения с едой влияют и навязанные стандарты красоты, за которыми человек может гнаться.

Среди признаков РПП выделяют момент, когда человек делает большой акцент на том, как выглядит, а еда становится для него значимым фактором, который он принимает или нет. Он может винить себя за то, что ест и поэтому не выглядит так, как желает. Зачастую это происходит в подростковом возрасте.

Среди видов РПП выделяют нервную анорексию, когда человеку постоянно кажется, что он толстый. Это может привести к летальному исходу, если вовремя не остановить и запустить. Заболевание не всегда поддается лечению, поэтому важно обращаться к психиатру.