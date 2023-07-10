Терапевт перечислила способы справиться с выгоранием на работе

Семейный терапевт Коллин Арнольд подсказала простые способы избавиться от выгорания. Свои советы она перечислила в статье для Insider.

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Специалистка посоветовала составить список преимуществ своей работы, поставить его на видное место и перечитывать, когда ощущается упадок сил. Она отметила, что нужно включить в список как можно больше пунктов, даже если они кажутся глупыми.

«Начните вести дневник благодарности, записывая вещи, которые стали возможными благодаря вашей работе. Упоминайте в нем важные вещи, такие как еда и кров, но также не забудьте и менее очевидные: ваш сад, велосипед, кот, любимый стул», — предложила Арнольд.

По мнению специалистки, одной из причин эмоционального выгорания является ощущение отсутствия контроля на работе. Чтобы справиться с ним, она посоветовала расслабиться и не сопротивляться неожиданным изменениям или новым обстоятельствам.

Арнольд отметила, что людям важно ощущать связь с чем-то значительным и важным. Поддерживать это чувство можно, например, отслеживая инновации в своей области и узнавая что-то новое. Некоторым помогут справиться с выгоранием прогулки или медитации.