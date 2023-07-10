10 секретов успешных женщин, которые изменят вашу жизнь

У каждой женщины есть тайна. У каждой успешной женщины их как минимум десять.

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А если серьезно, добиться успеха проще, чем может показаться, все в ваших руках!

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Верьте в себя

Представим, что вы не умеете плавать. Глубокие водоемы внушают вам страх, а бассейн вызывает тревогу. Все, что нужно сделать, — научиться плавать на безопасной глубине под контролем тренера. Успешная женщина так и поступит либо найдет другой способ, потому что верит: нет ничего невозможного. Неудачница найдет миллион оправданий: решит, что нет денег, времени, назовет себя слишком неповоротливой, чересчур тяжелой — в общем, найдет повод ничего не делать. Стоит ли говорить, что все это никак не влияет на возможность получить новый навык и заодно избавиться от страха? Без веры в себя невозможно добиться успеха.

Успех начинается с малого

Когда речь идет о чужом крупном успехе, может показаться, что настолько же амбициозная цель вам не по силам. Но никто не становится звездой за один день. Да, доля везения не помешает, но и без нее вы добьетесь выдающихся результатов, если будете идти к цели шаг за шагом. Мечтаете открыть кафе? Что вы сделали для этого сегодня? Хотите написать книгу? Пишите по странице в день. Нельзя недооценивать первый шаг, даже если он кажется незначительным.

Нельзя жить для других

Вспомните, сколько возможностей было упущено, просто потому что вам было перед кем-то неловко. И речь в этом пункте совсем не про эгоизм. Первый симптом того, что вы живете для других, — постоянный немой вопрос в голове: «А что обо мне подумают?» Пора менять его на другой: «А что в моей жизни изменится, если обо мне подумают не то, что бы мне хотелось?» Ответ вы уже знаете — абсолютно ничего. Хочется познакомиться с интересным человеком? Действуйте! Попробовать себя в чем-то новом — вперед! Учиться не стыдно в любом возрасте. Перестаньте оглядываться на других, и вы увидитесь тому, насколько жизнь изменится к лучшему.

Прогресс важнее результатов

Один из самых важных секретов успеха — сосредоточиться на прогрессе. Большинство людей не могут достичь своих целей только потому, что спешат оценить результат, и, когда он оставляет желать лучшего, бросают дело на полпути. Например, если вы мечтаете стать блогером, не стоит придираться к статистике просмотров. Ваша задача — регулярно постить качественный контент. За плоским животиком придется отправиться в спортзал и, само собой, оценивать успехи после серии тренировок, а не после пробного занятия. Дайте себе достаточно времени. Любой прогресс неминуемо ведет к успеху.

Вся ответственность на вас

Вы можете изобретать отговорки и искать виновных во всех ваших неудачах и бедах, а можете мыслить как успешные люди и взять полную ответственность за себя и свою жизнь. Порой кажется, что нести ответственность — это неблагодарная работа, но весь секрет в том, что к ней прилагается власть над ситуацией и возможность внедрять изменения. К примеру, вы надеетесь на высокую пенсию в будущем без каких-либо на то оснований или открываете пенсионный счет в коммерческом фонде.

Поддерживайте в себе энтузиазм

Вчерашние выпускники, как правило, полны надежд и не стесняются мечтать по-крупному. Но стоит вчерашнему студенту поработать полгода на скучной работе, как планы на жизнь становятся куда более сдержанными. А успеху это, само собой, не способствует. В какой бы затруднительной ситуации вы ни оказались, найдите способ поддерживать огонек в своих глазах: будь то единомышленники, чтение вдохновляющих биографий или тематический паблик в Сети.

Перевыполняйте задачи

Ни в коем случае не призываем зарабатывать выгорание и хроническую усталость, но и забывать о конкуренции не советуем. Чтобы добиться успеха, необходимо при каждом удобном случае отличаться. Как ни странно, иногда преимуществом может быть даже простая вежливость, когда вас от нее никто не ждет. Или ценный совет касательно выполненной вами работы своим заказчикам или коллегам. Дайте немного больше, чем нужно, и не важно, идет речь о карьере, дружбе или отношениях.

Ищите ресурсы

Многие люди склонны считать, что для достижения успеха нужны несметные богатства или влиятельные покровители. Но на деле ключ к получению нужных ресурсов кроется в изобретательности и способности анализировать окружающий мир. Наверняка вы слышали хоть одну историю про привлечение инвестиций: была бы стоящая идея — финансирование найдется. Если бы все стартеры ждали, когда им удастся накопить достаточно ресурсов для реализации своей задумки, мы бы сейчас лишились многих крупных проектов. В повседневной жизни привлекать ресурсы не менее важно: например, попросить мужа помыть посуду, если вы без сил. Иногда достаточно просто попросить.

Сохраняйте оптимизм

Станете ли вы выкладываться на все сто, если уверены, что это не принесет никакого результата? Разумеется, нет. Все успешные люди обладают способностью к позитивному мышлению, когда речь идет о проектах. Отправился бы Юрий Гагарин в космос, если бы создатели «Востока-1» были пессимистами? Если вы сосредоточиваетесь только на минусах, вы просто не видите потенциал возможностей, когда они подворачиваются. Мыслите позитивно и учитесь быть оптимистам, даже если это вам не свойственно.

Радуйтесь неудачам