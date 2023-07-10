Эксперт дала совет, как можно отдохнуть на работе

О том, как правильно отдохнуть во время работы и повысить продуктивность, рассказала в беседе с изданием «Абзац» нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

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По словам специалиста, активность мозга, как правило, замедляют такие факторы как стресс и долгое пребывание сидя на одном месте. Для того, чтобы продуктивно работать и чувствовать себя хорошо, эксперт посоветовала делать небольшие перерывы.

По словам Наумовой, достаточно нескольких пятиминутных перерывов в работе в течение дня: например, раз в три часа.

Эксперт советует пройтись по офису или выйти на несколько минут на улицу, сделать несложные упражнения, чтобы размяться. Если вы пребываете в состоянии стресса, можно в перерывах послушать успокаивающую музыку, помедитировать или посмотреть забавные ролики с животными в интернете.