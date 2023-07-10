Как фотографии могут испортить вашу психику

Селфи и ваша самооценка: как фото могут испортить вашу психику
Вы даже не видите этой опасности.
Селфи-фото прошло много стадий — от полного непринятие до момента, когда к такому формату стали относиться спокойно практически все.
Сегодня трудно подколоть активного пользователя соцсетей, если он увлекается собственными портретами, которые выкладывает в аккаунт. Да и маркетологи уверены, что для продаж неплохо придать продукту «человечности», а потому крупные бизнесмены, политики и тем более звезды шоу-бизнеса продолжают изучать свои «рабочие стороны» для фото.
Однако психологи считают, что увлечение селфи способно пагубно повлиять на психику. Мы решили выяснить, так ли это.
Вы начинаете сомневаться в своей привлекательности
Конечно, большинство видит в ленте невероятно красивых людей каждый день — даже если вы на них не подписаны, соцсети подкидывают вам рекомендованных персон. Соперничать с такими личностями очень сложно, как ни делай фото, даже на очень дорогой телефон, без дополнительной обработки не получится добиться и отдаленного сходства. В итоге начинают развиваться комплексы, зарождаются сомнения в собственной привлекательности, ведь соответствовать эталону крайне непросто. Со временем можно погрузиться в настоящую депрессию, если вовремя не взять себя в руки.
Вы пытаетесь исправить все недостатки
Даже те, которых в реальности у вас и нет. Проблемы с самооценкой, усугубленные оценками общества в соцсетях, приводят к тому, что женщина начинает стремиться к совершенству. Причем очень часто женщина начинает исправлять недостатки, которые сам же себе и придумала. Отсюда мы имеем такую неприятную статистику недовольных пластикой. В такой ситуации стоит обратиться за помощью не к пластическому хирургу, а к психологу, вместе с которым вы найдете корень своих проблем с принятием себя. И дело окажется вовсе не в идеальных селфи.
Тревожность вырастает в несколько раз
Для тревожных людей увлечение селфи может стать прямым путем к нервному срыву. Как говорят эксперты, люди с тревожным типом личности в принципе испытывают проблемы с принятием себя, а негативная оценка окружающих или отсутствие достаточного количества лайков может обострить проблему и погрузить человека в серьезный стресс, пиком которого может стать срыв.