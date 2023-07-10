Как фотографии могут испортить вашу психику

Вы даже не видите этой опасности.

© WomanHit.ru

Селфи-фото прошло много стадий — от полного непринятие до момента, когда к такому формату стали относиться спокойно практически все.

Видео дня

Сегодня трудно подколоть активного пользователя соцсетей, если он увлекается собственными портретами, которые выкладывает в аккаунт. Да и маркетологи уверены, что для продаж неплохо придать продукту «человечности», а потому крупные бизнесмены, политики и тем более звезды шоу-бизнеса продолжают изучать свои «рабочие стороны» для фото.

Однако психологи считают, что увлечение селфи способно пагубно повлиять на психику. Мы решили выяснить, так ли это.

Вы начинаете сомневаться в своей привлекательности

Конечно, большинство видит в ленте невероятно красивых людей каждый день — даже если вы на них не подписаны, соцсети подкидывают вам рекомендованных персон. Соперничать с такими личностями очень сложно, как ни делай фото, даже на очень дорогой телефон, без дополнительной обработки не получится добиться и отдаленного сходства. В итоге начинают развиваться комплексы, зарождаются сомнения в собственной привлекательности, ведь соответствовать эталону крайне непросто. Со временем можно погрузиться в настоящую депрессию, если вовремя не взять себя в руки.

Вы пытаетесь исправить все недостатки

Даже те, которых в реальности у вас и нет. Проблемы с самооценкой, усугубленные оценками общества в соцсетях, приводят к тому, что женщина начинает стремиться к совершенству. Причем очень часто женщина начинает исправлять недостатки, которые сам же себе и придумала. Отсюда мы имеем такую неприятную статистику недовольных пластикой. В такой ситуации стоит обратиться за помощью не к пластическому хирургу, а к психологу, вместе с которым вы найдете корень своих проблем с принятием себя. И дело окажется вовсе не в идеальных селфи.

Тревожность вырастает в несколько раз