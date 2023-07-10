10 неочевидных идей как использовать искусственный интеллект

Нейросеть как ассистент для решения профессиональных вопросов — сегодня уже обычное дело. Онлайн-платформы запускают курсы по эффективной работе с ИИ для дизайнеров, маркетологов, бухгалтеров и представителей еще нескольких десятков современных профессий.

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Однако если такое глубокое использование нейросетей для вас неактуально, это не значит, что не стоит их тестировать.

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Никита Дмитрук, российский создатель искусственного интеллекта, рассказывает о том, какие роли могут взять на себя нейросети, чтобы сделать жизнь девушек ярче, проще и интереснее.

Идея № 1. Персональный стилист

Ваш гардероб кажется вам скучным и интересным? Шкаф забит одеждой, но совершенно непонятно, как все это сочетать? Звучит как отличная задача для ИИ.

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Чтобы поработать с нейросетью как стилистом, достаточно выполнить два действия:

Познакомить её с ассортиментом

Например, достаточно будет текстового списка предметов из вашего гардероба в формате: белая классическая рубашка, широкие темно-синие джинсы, соломенная шляпа, зеленый сарафан прямого силуэта и т. д. Некоторым приложениям могут понадобиться еще изображения.

Сформулировать запрос

Например, «хочу одеться как Мадонна» или «хочу выглядеть как героиня фильма Уэса Андерсона». Ну, а если вы не готовы к стилевым экспериментам, просто укажите, куда вы хотите пойти. Например, на летнюю вечеринку у бассейна или в театр.

Получив информацию, нейросеть предложит вам интересные образы, составленные из вещей, которые у вас уже есть.

Идея № 2. Контент-менеджер

Если вы когда-нибудь вели блог — даже не обязательно продающий, а так, для души, — то наверняка сталкивались с ситуацией, когда классное фото есть, а подпись к нему никак не придумывается. Или хочется снять атмосферное видео, а идей нет. Опишите ИИ свою проблему. Пример: «нужна смешная подпись к фото, где мы с друзьями играем в пляжный волейбол» или «нужен сценарий для трогательного видео о моей семье», и ИИ подкинет варианты. Ну, а если вы хотите обработать визуальный контент, то специальные приложения на основе нейросетей могут помочь и с монтажом, и с цветокоррекцией.

Идея № 3. Гид

Нейросеть способна генерировать и идеи для путешествий — например, посоветовать какие достопримечательности посмотреть в городе, поделиться их историей, составить оптимальный маршрут и подсказать, где лучше сделать перерыв на обед. Одним словом, взять на себя обязанности гида. В Ростове-на-Дону недавно даже презентовали проект экскурсии «По Пушкинской с ИИ» — нейросети подобрали объекты, сделали описания, подготовили иллюстрации и озвучили материал. Однако, важно учитывать, что не все приложения выдают актуальную и верифицированную информацию, поэтому с бесплатными версиями есть шанс получить в рекомендациях несуществующий ресторан или услышать, мягко говоря, альтернативную историю некоторых объектов.

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Идея № 4. Дизайнер интерьера

Современным визуальным нейросетям под силу разработать даже дизайн-проект квартиры с нуля. Но бывают ситуации, когда кардинальные решения не нужны, а хочется простого человеческого перекрасить стены или выбрать новый диван. Дайте искусственному интеллекту информацию о том, что у вас уже есть, уточните, что хочется получить, и наслаждайтесь идеями. Нейросети помогут выбрать подходящий оттенок краски, подскажут, какая мебель идеально впишется в интерьер и посоветуют, какой декор приобрести, чтобы добавить гостиной, скажем, бохо-шика.

Идея № 5. Подруга-советчица

Иногда дружеский совет бывает необходим в самое неурочное время — например, среди ночи или в разгар рабочего дня. Хорошо, что нейросети не спят и готовы отвлекаться даже по пустякам. Как начать с шефом разговор о повышении? Какой сериал посмотреть? Или даже, что ответить парню на сообщение? ИИ можно спросить, о чем угодно, посмеяться и придумать реплику для диалога в сервисе знакомств, которая сразит наповал и обеспечит приглашение на свидание.

Идея № 6. Няня

Ну, а если вы уже перешли на следующий уровень и обзавелись детьми, искусственный интеллект поддержит и здесь. Юные любители технологий уже научились просить голосовых помощников включать сказки и песенки, а также задавать им каверзные вопросы. Теперь вам есть к кому отправить детей, которые заскучали и не знают, чем заняться. Нейросеть обязательно подкинет несколько подходящих идей — главное дать ей побольше вводных, например, о возрасте ребенка, его интересах или игрушках, которые есть дома.

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Идея № 7. Персональный тренер

Искусственный интеллект отлично справляется с составлением программы тренировок. Причем чем больше данных вы ему дадите, тем более индивидуальным, эффективным и безопасным будет результат. Например, можно рассказать нейросети об уровне своей физической подготовки, заболеваниях и ограничениях, желаемом результате, имеющемся инвентаре и т. д. Кроме того, ИИ может помочь найти время для тренировок в расписании и дать необходимый заряд мотивации. Единственное, что он точно не сможет сделать, так это проконтролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому, если сомневаетесь в технике, лучше обратитесь за консультацией к специалисту.

Идея № 8. Психолог/коуч

Ни одна нейросеть, конечно, не обеспечит того уровня эмпатии, на который способен человек. Однако для людей, которые откладывают визит к психологу из-за боязни осуждения (пусть неоправданной, но всё же), это даже плюс. Искусственный интеллект способен безоценочно выслушать, помочь переосмыслить ситуацию, дать рекомендации, основанные на научных данных и сделать все это совершенно конфиденциально. Кроме того, нейросеть способна выявить «красные флаги» — например, заподозрить депрессию. В этом случае она непременно посоветует обратиться за помощью к специалисту.

Эффективной может быть и работа с ИИ как с коучем — он может задать вопросы, которые помогут лучше понять себя и свои желания, помочь выстроить стратегию и даже подбодрить на пути к цели.

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Идея № 9. Косметолог-консультант

Искусственный интеллект способен взять на себя и функции косметолога — по крайней мере в части консультаций. Например, поможет определить тип кожи, расскажет об оптимальных способах ухода, посоветует, какие действующие вещества искать в составе уходовых средств, чтобы устранить проблему, и порекомендует эффективные процедуры. Кстати, чат-боты с подобным функционалом используют в работе косметологические центры — ИИ позволяет собрать предварительный анамнез, дать клиентам ответы на базовые вопросы и направить к нужному специалисту.

Идея № 10. Кулинарный ассистент

С нейросетями вас больше никогда не будет мучить вопрос: «Что бы такое необычное приготовить из тех обычных продуктов, которые есть в холодильнике?». ИИ может придумать для вас совершенно новое блюдо из тех ингредиентов, которые вы предоставите. Причем сделает это не механически — все смешайте, поджарьте и ешьте — а выдаст полноценный рецепт. У нейросети большая «вкусовая база» — поэтому она предлагает блюда, оптимально сбалансированные по вкусу и пропорциям.