Названы привлекающие противоположный пол особенности внешности

Сотрудники школы психологии из Университета Квинсленда в Австралии пришли к выводу, что большинство считает привлекательными похожих на себя людей. Результаты их исследования опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior.

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В эксперименте австралийских психологов приняли участие более 680 мужчин и женщин, которые провели 2285 коротких свиданий. После каждой трехминутной встречи участников просили заполнить анкеты, чтобы оценить привлекающие особенности внешности и доброту человека, с которым они только что познакомились.

Проанализировав данные, ученые обнаружили, что большинство участников исследования назвали привлекательными тех, кто имел схожие с ними черты лица.

Кроме того, мужчинам и женщинам чаще нравились представители противоположного пола той же национальности, что и они сами. При этом авторы исследования заметили, что этническая принадлежность не влияла на ответы при оценке доброты — участники считали добрыми тех, кто был внешне похож на них.