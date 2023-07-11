Невролог объяснила, почему люди испытывают стресс от автомобилей

Специалист пояснил, что автомобиль при движении издает различные звуки, как и общая ситуация на дороге: клаксоны, фоновый звук от движения, скрип тормозов, гул от обгоняющих машин.

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Невролог пояснила, что фоновый шум не влияет на здоровье человека, но может стать источником стресса, рассказала Акарачкова в беседе с радио Sputnik.

Состояние стресса во время дорожного движения складывается из нескольких факторов – мигание света, мелькание предметов, необходимость быть сосредоточенным.

Сам шум от автомобилей не страшен, но в совокупности с другими факторами может повлиять на нервную систему человека.

Для людей, у которых вождение автомобиля не является работой, после трудового дня сесть за руль и отстоять в пробке становится перманентным фактором внешнего стресса.

Телесным проявлением стресса становится головокружение, головная боль, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.