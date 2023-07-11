Как справиться с желанием уволиться после отпуска: советы психолога

После отпуска у человека может возникнуть стойкое желание уволиться. Что оно означает и как грамотно с ним бороться, «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.

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По ее словам, в некоторых ситуациях мысли о том, чтобы бросить трудовую деятельность, объективно связаны с нежеланием продолжать работу в конкретном месте.

— В одном случае человек может переосмыслить свою жизнь и понять, что не хочет работать на тех условиях, на которых он трудится, и с таким отношением и с тем видом деятельности, который у него есть. Если человек параллельно ищет другую работу, то здесь все в порядке, — уверена психолог.

Есть и другой вариант, когда человек очень хорошо отдохнул и у него наступила стадия лени. В этом случае человеку хочется отдыхать и радоваться жизни, потерян интерес к какой бы то ни было трудовой деятельности. В подобном случае необходимо озаботиться своим здоровьем, подчеркнула специалист.

— Это говорит о том, что у человека есть определенные слабости, связанные с эмоционально-волевой сферой. Эту сферу нужно укреплять. Возможно, человек ведет неправильный образ жизни и злоупотребляет алкоголем или другими психотропными веществами. Нужно посмотреть на свое здоровье и, возможно, пройти лечение, — порекомендовала Наумова.

Тем не менее сначала стоит попробовать прийти в себя самостоятельно, уверена специалист. После первого рабочего дня можно запланировать себе какое-то мероприятие. Например, это может быть встреча с друзьями или поход в кинотеатр.

Обращение к психологу может быть выходом, если быстро восстановиться не получается, добавила собеседница «ВМ».