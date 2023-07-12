Почему нельзя провоцировать на ревность

Учтите, что у каждого человека свои границы допустимого. То, что для одного человека норма или «игра на грани», для другого — абсолютно недопустимо, повод к самому неожиданному, порой трагическому ответу или полному разрыву отношений. Если ревность рождается сама по себе — это печально, но хоть как-то объяснимо. Вызывать ее намеренно — бессмысленный жестокий эксперимент, — отметила Булгакова.