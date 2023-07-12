$90.50-0.9999.68-0.74

Почему нельзя провоцировать на ревность

Желание вызвать ревность партнера — «жестокий эксперимент», так как подобное состояние не является признаком любви, рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

Почему нельзя провоцировать на ревность
© Кадр из фильма «Моя супер-бывшая»

Она добавила, что провокации часто заканчиваются полным разрывом отношений.

Учтите, что у каждого человека свои границы допустимого. То, что для одного человека норма или «игра на грани», для другого — абсолютно недопустимо, повод к самому неожиданному, порой трагическому ответу или полному разрыву отношений. Если ревность рождается сама по себе — это печально, но хоть как-то объяснимо. Вызывать ее намеренно — бессмысленный жестокий эксперимент, — отметила Булгакова.

По ее словам, желание вызывать ревность — нездоровое и, как правило, вызвано заниженной или завышенной самооценкой провокатора: «либо я недостаточно хорош, нужно опустить партнера на мой уровень, либо я очень хорош и всем нравлюсь, пусть мой партнер это поймет».

Намеки о третьем, подчеркивание качеств третьего, которых нет у партнера, — по сути, это желание вызвать боль, вторгнувшись в личное пространство партнера. Те, кто делает это осознанно, считают, что немного ревности — «как перчик в супе, не помешает». Партнер ревнует — не означает любит. Ревность основана на недоверии и сомнениях. Она приводит к обидам, стрессу для обоих партнеров, — подытожила Булгакова.

Клинический психолог Станислав Самбурский ранее назвал основной причиной патологической ревности неуверенность в себе. По его словам, ревнивцы часто считают себя хуже других и находятся в постоянном страхе, что их перестанут любить.